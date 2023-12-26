新冠併發症、死亡數再創新高！羅一鈞：JN.1一月中旬成主流
2023進入倒數計時，新冠肺炎疫情也再出現變數，衛福部疾管署今（26）日舉行例行記者會，並公布新冠肺炎併發症人數再創4個月來新高、死亡個案數也創下9週以來新高。副署長羅一鈞進一步指出，本土新冠肺炎個案中、感染變異株JN.1的比例提升為9%，預估2024年1月中旬將成為主流株。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，國內上週（12/19-12/25）新增326例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週（12/12-12/18）新增259例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上週新增37例死亡病例，較前一週新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。
變異株監測方面，疾管署表示，本土檢出病毒株以EG.5 （73%）為多，其次為JN.1 （9%）及XBB.1.9.1 （6%）等；境外檢出病毒株以EG.5 （44%）為多，其次為JN.1 （39%）及BA.2.86 （6%）等。
疾管署呼籲，年末聚餐及跨年活動參與人數眾多，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康；出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。