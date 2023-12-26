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Lisa IG追蹤數破億！全世界最高是這個男人　台灣排行前三名曝光

▲Lisa IG追蹤人數破億。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲Lisa IG追蹤人數破億。（圖／翻攝自Lisa IG）

記者楊穎軒／綜合報導

26歲南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa，她的個人IG帳號粉絲數昨（25）日聖誕夜突破1億大關，成為K-POP第一人，生涯紀錄再添一筆，觀察2023年全球名人的社群媒體人氣，IG最多人追蹤的是C羅納度，台灣藝人排行冠軍為周子瑜，韓國明星排名部分，BLACKPINK另外3位成員包辦2至4名。

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▲Lisa公開瘋馬秀照片。（圖／Lisa IG）
▲Lisa IG追蹤人數破1億。（圖／翻攝自Lisa IG）
▲BLACKPINK獲頒英國最高榮譽勳章，4人合體留影。（圖／美聯社）
▲BLACKPINK 4位成員包辦南韓藝人IG追蹤數排行前4名。（圖／美聯社）
目前全世界IG追蹤數最高的是葡萄牙足球巨星C羅納度（C羅），有6.1億，第二名為阿根廷足球名將梅西，4.9億，季軍是影視歌三棲的流行小天后席琳娜（Selena Gomez），4.2億，4至10名分別是，時尚名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）、好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）、美聲小天后亞莉安娜 （Ariana Grande）、話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）、樂壇天后碧昂絲（Beyoncé Knowles）、美國名媛科勒卡戴珊（Khloe Kardashian），其中卡戴珊三位姊妹全擠進前10名。

▲C羅IG坐擁6.1億粉絲數，多則貼文都是千萬起跳。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo IG）
▲C羅IG坐擁6.1億粉絲數，多則貼文都是千萬起跳。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo IG）
▲▼席琳娜（上圖）、凱莉珍娜IG追蹤數讓許多明星望塵莫及。（圖／翻攝自Selena Gomez、Kylie IG）
▲▼席琳娜（上圖）、凱莉珍娜IG追蹤數讓許多明星望塵莫及。（圖／翻攝自Selena Gomez、Kylie IG）
▲▼席琳娜（上圖）、凱莉珍娜IG追蹤數讓許多明星望塵莫及。（圖／翻攝自Selena Gomez、Kylie IG）
台灣藝人方面，赴南韓發展的周子瑜擁有1269萬追蹤數，穩坐后冠，亞洲天王周杰倫（周董）以870萬位居亞軍，第三名為今年9月粉絲人數突然暴增的女神李毓芬，有811萬人追蹤，有趣的是在李毓芬漲粉之前，以性感形象上位的網紅「最強奶媽」謝薇安，她的帳號在2020年底消失前，追蹤人數高達497萬，僅次於周杰倫。

▲▼中分長直髮是子瑜的正字標記。（圖／翻攝自周子瑜IG）
▲周子瑜IG追蹤數位居台灣明星之冠。（圖／翻攝自周子瑜IG）
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