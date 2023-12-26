Lisa IG追蹤數破億！全世界最高是這個男人 台灣排行前三名曝光
26歲南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa，她的個人IG帳號粉絲數昨（25）日聖誕夜突破1億大關，成為K-POP第一人，生涯紀錄再添一筆，觀察2023年全球名人的社群媒體人氣，IG最多人追蹤的是C羅納度，台灣藝人排行冠軍為周子瑜，韓國明星排名部分，BLACKPINK另外3位成員包辦2至4名。
記者楊穎軒／綜合報導
目前全世界IG追蹤數最高的是葡萄牙足球巨星C羅納度（C羅），有6.1億，第二名為阿根廷足球名將梅西，4.9億，季軍是影視歌三棲的流行小天后席琳娜（Selena Gomez），4.2億，4至10名分別是，時尚名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）、好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）、美聲小天后亞莉安娜 （Ariana Grande）、話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）、樂壇天后碧昂絲（Beyoncé Knowles）、美國名媛科勒卡戴珊（Khloe Kardashian），其中卡戴珊三位姊妹全擠進前10名。
台灣藝人方面，赴南韓發展的周子瑜擁有1269萬追蹤數，穩坐后冠，亞洲天王周杰倫（周董）以870萬位居亞軍，第三名為今年9月粉絲人數突然暴增的女神李毓芬，有811萬人追蹤，有趣的是在李毓芬漲粉之前，以性感形象上位的網紅「最強奶媽」謝薇安，她的帳號在2020年底消失前，追蹤人數高達497萬，僅次於周杰倫。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁