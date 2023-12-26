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不愛用臉書！年輕人嫌「比抖音還不可信」　YouTuber說話最有份量

▲近期美國就有機構做出民調，發現年輕人認為上頭資訊「比抖音還不可信」。（圖／取自Pexels）
▲近期美國就有機構做出民調，發現年輕人認為上頭資訊「比抖音還不可信」。（圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

隨著網路迅速發展，各式各樣的社群平台與新興媒體不斷推陳出新，近期美國就有機構做出民調，發現年輕人真的不愛用臉書，更認為上面的資訊「比抖音還不可信」，同時間數據也顯示出，YouTuber說話最有份量。

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先看向台灣每個階段的學生主流網路社群演變，從2003年的無名小站開始發跡，留言相簿功能超夯，到了2008年底，又因開心農場讓Facebook掀起菜友風潮，近年再有Instagram出現，但這些都已非時下年輕人愛用的平台了，而是抖音、小紅書天天洗版。

▲七八年級生的回憶，超懷念的無名小站。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲七八年級生的回憶，超懷念的無名小站。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
網路社群使用習慣迅速演變的現象，也不只在台灣發生，外媒《Business Insider》與研調機構 YouGov合作，找了超過 600 位Z 世代（1997至2012年）的美國青年，調查他們最信任以及最不信賴的社群平台，最終結果顯示，這些年輕人認為「臉書」最不可信。

調查結果顯示，Z世代年輕人最信任的，其實是YouTube 平台，高達5成9的人認為其值得信賴，僅 2成8 表示反對，這呈現了年輕人認為YouTuber說話最有份量與可信度，網紅們也該負起身為自媒體的社會責任。

調查中的第二名則是 Instagram ，獲得 4 成年輕人給予值得信賴評價，不過也有4成5 認為不可信。至於臉書則以6成認為不可信的比率位居墊底，僅有2成8的年輕人認為臉書可信，而抖音（Tiktok）則以5成7不可信位居倒數第二，只有3成年輕人表示信任抖音。

▲YouTube成為許多年輕人日常得知消息的主要來源。（圖／取自Pexels）
▲YouTube成為許多年輕人日常得知消息的主要來源。（圖／取自Pexels）
近年在台灣的臉書上，一頁式詐騙的案例也層出不窮，許多長輩都曾在臉書上購物，收到爛貨後才知道上當。日前名廚郭主義才在臉書購買售砍骨刀，結果收到實物卻是完全不一樣的東西，賣家事後消極處理，他才感嘆發文提醒，希望不要再有其他人上當。

▲內政部警政署165反詐騙平台也提供了應對一頁式購物詐騙的退款步驟。（圖／取自警政署網站）
▲內政部警政署165反詐騙平台也提供了應對一頁式購物詐騙的退款步驟。（圖／取自警政署網站）
「滿心期待打開包裹，卻發現是實品與當初廣告介紹的跨境商品」，內政部警政署165反詐騙平台也提供了應對一頁式購物詐騙的退款步驟：
1、物流業者宅配到府—直接聯繫物流業者、由物流業者退款。
2、超商取貨付款—透過各超商提供之申訴管道，請其居中協調。
3、同步進行—利用包裹託運單上寄件人聯繫方式持續申請。

最後警政署也再度呼籲，切勿透過社群平臺購物，消費權益無法獲得保障，選擇具有良好商譽的拍賣平臺購物，較能避免遇到詐騙或消費糾紛的狀況。

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