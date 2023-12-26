不愛用臉書！年輕人嫌「比抖音還不可信」　YouTuber說話最有份量

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網路社群使用習慣迅速演變的現象，也不只在台灣發生，外媒《Business Insider》與研調機構 YouGov合作，找了超過 600 位Z 世代（1997至2012年）的美國青年，調查他們最信任以及最不信賴的社群平台，最終結果顯示，這些年輕人認為「臉書」最不可信。
調查結果顯示，Z世代年輕人最信任的，其實是YouTube 平台，高達5成9的人認為其值得信賴，僅 2成8 表示反對，這呈現了年輕人認為YouTuber說話最有份量與可信度，網紅們也該負起身為自媒體的社會責任。
調查中的第二名則是 Instagram ，獲得 4 成年輕人給予值得信賴評價，不過也有4成5 認為不可信。至於臉書則以6成認為不可信的比率位居墊底，僅有2成8的年輕人認為臉書可信，而抖音（Tiktok）則以5成7不可信位居倒數第二，只有3成年輕人表示信任抖音。
近年在台灣的臉書上，一頁式詐騙的案例也層出不窮，許多長輩都曾在臉書上購物，收到爛貨後才知道上當。日前名廚郭主義才在臉書購買售砍骨刀，結果收到實物卻是完全不一樣的東西，賣家事後消極處理，他才感嘆發文提醒，希望不要再有其他人上當。
「滿心期待打開包裹，卻發現是實品與當初廣告介紹的跨境商品」，內政部警政署165反詐騙平台也提供了應對一頁式購物詐騙的退款步驟：
1、物流業者宅配到府—直接聯繫物流業者、由物流業者退款。
2、超商取貨付款—透過各超商提供之申訴管道，請其居中協調。
3、同步進行—利用包裹託運單上寄件人聯繫方式持續申請。
最後警政署也再度呼籲，切勿透過社群平臺購物，消費權益無法獲得保障，選擇具有良好商譽的拍賣平臺購物，較能避免遇到詐騙或消費糾紛的狀況。