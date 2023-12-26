新北國中生遭彈簧刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

教團提問教育政策！柯文哲、賴清德首推投資高教　侯友宜全拒答

▲台灣教育智庫於今（26）日公布總統候選人3大教育政策，柯文哲、賴清德首推投資高教，侯友宜全拒答。（圖／台灣教育智庫提供）
▲台灣教育智庫於今（26）日公布總統候選人3大教育政策，柯文哲、賴清德首推投資高教，侯友宜全拒答。（圖／台灣教育智庫提供）

記者李琦瑋／台北報導

台灣教育智庫主辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」公民倡議活動，今（26）日揭曉總統候選人當選後，優先落實的3大教育政策，民眾黨總統參選人柯文哲及民進黨總統參選人賴清德不約而同強調「加碼高等教育投資」，國民黨總統候選人侯友宜陣營仍婉拒答題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨代表、立委范雲說明，賴清德當選後，優先落實的教育政策3方案分別為「全面落實高中職免學費」、「投資高等及技職教育3+1」，及「積極培育全球公民」。3大優先方案呼應民進黨副總統候選人蕭美琴在公辦電視政見會提出，「全面投資人才、創新產業，幫大家減輕家庭負擔」。

范雲表示，減輕人民教育負擔包括大學3萬5及落實高中職全面免學費，投資人才除了學費投資，也迎接全球化及數位轉型挑戰，推出「百億學生海外圓夢基金」，並積極培養學生數位公民素養，促進下個世代適應數位科技及人工智慧環境，此外，透過「推動雙聯學制與在台設立海外分校」2項政策，吸引境外生與國際人才，提升台灣教育國際化。

民眾黨代表、前台北市教育局局長曾燦金指出，柯文哲重視教育，以「13年一貫，教育平權」精神，提出10大教育政策，從落實12年國教基礎打起，當中涵蓋智慧教育、雙語教育及高等教育等等關鍵策略，當選後，優先推動的3大教育政策包括「教育制度革新，取代大灑幣政策或政見」、「新高教政策」及「推廣終身教育」。

在柯文哲的主張當中，台灣終究要與世界接軌，必須與世界競爭，目前台灣沒有一所大學，在世界排名百名之內，這是政府需要努力的，因為沒有最高等的高等教育，台灣未來產業發展會遇到瓶頸。曾燦金說，加大高等教育投資刻不容緩，因此在柯文哲當選之後，會提升高教經費達GDP 1%以上，並制定國際教育專法，提升大學國際競爭力。

另外，曾燦金提到，教育是窮人最後翻身的機會，因此5歲納入義務教育，窮不能窮孩子，更制定營養午餐專法，落實教育平權；終身學習則是形塑學習型的終身學習環境，社區大學由88校提升至120校，並成立壯世代第三人生大學，推廣終身學習。

雖然侯友宜陣營未提出上任後，優先推動的教育政策，但台灣教育智庫發言人魏佳卉還是肯定其先前推出「教育政策11箭」主張。

「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦？」公民倡議，從7月啟動，歷時半年，提出「108課綱」、「技職教育」、「高等教育」、「私校轉型與退場」及「境外生與國際人才」等5大主題共49題，賴清德、柯文哲陸續參與提問討論，但侯友宜陣營除「108課綱」議題外，就未提出回應策略。

魏佳卉說，這5個月來，參與提問的教育團體肯定未來總統關心教育，也提出各自的教育政策主張，並期待包括召開全國教育會議、師資培育、檢討108課綱、盤點技職群科及教學需求、私立中學學費正義、面對少子化的困境不應有公私立大專校院差別待遇、合理配置高教資源、建立常態性合理的學雜費調整機制、鬆綁私立學校募款法規及建立公平的大專校院教師退撫制度等議題，能納入當選後的教育政策落實方案。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

直播／第2場總統政見會來了！賴侯柯再度同台交鋒　盼能打動選民

政見會／賴清德提塭仔圳社宅不夠　侯友宜回擊：你一戶都沒規劃過

政見會／批民進黨全黨挺林智堅抄襲　柯文哲：品德教育最差示範

NOW民調／首場政見會柯文哲不噴口水只談理念　近5成認為表現最好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選