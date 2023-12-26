柯文哲喊藍營選上台灣被賣掉 趙少康：講這話真不厚道
民眾黨總統候選人柯文哲昨（25）日表示，中國替國民黨「侯康配」製造假民調是在操作棄保，直言藍綠兩黨都想要靠中國選贏，民進黨激化反中情緒，國民黨靠中國動員台商，要是藍營上台，台灣就會直接被中國買掉。國民黨副總統候選人趙少康今（26）日表示，他不想批評柯文哲，畢竟之後雙方可能還會合作，但他認為柯講這話「真是不厚道」。
記者李春台／桃園報導
趙少康上午到中壢、大溪陪同黨籍立委候選人魯明哲、邱若華掃街拜票。談到柯文哲昨日的發言，趙直言「不厚道」，當柯被民進黨抹黑、抹紅的時候就怪民進黨，但柯是怎樣抹紅別人的，「己所不欲、勿施於人」。
趙少康指出，民調不是只有一家在做，那麼多家都在做民調，民調起起伏伏高高低低，大家都看得到的，難道做民調的媒體都是被中國收買、受中國影響的？怎麼可能！「我覺得講這話，可信度很低，也不必講這話，不好。」
對於彰化縣議長謝典林喊出「總統投侯康配、不分區投民眾黨」，趙少康表示，那是謝典林個人的看法，他尊重，自己也很難評論，「每個人有每個人的主張，我尊重他看法。」
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