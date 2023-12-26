休克療法還是放棄治療？阿根廷通膨飆到210％　民眾上街抗議

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米雷伊的一系列「休克療法」，帶來立即的影響就是12月通膨飆漲，估計將達到25％，讓阿根廷今年全年通膨達到210.3％，且有經濟學家認為到了明年2月，物價將再飆高80％。這是由於天然氣價格在一週內漲價了60％，汽油與食物也都擁有類似的漲幅，牛排漲了73％、酪梨漲了51%，尿布價格更是飆漲兩倍。
米雷伊的發言人強調，在修復阿根廷長期遭到扭曲的經濟前，經歷長達數月的超高通膨是無法避免的過程。只是阿根廷目前已有超過2/5的人處於貧困狀態，他們能否撐到國家經濟回復正常的那一天，有待觀察。
根據《紐約時報》報導，經濟學家認為，此類措施對於解決阿根廷的長期金融問題是必要的，但這確實也帶來了短期痛苦，尤其讓人擔憂的是阿根廷缺乏足夠的安全網，來支持那些社會中最貧困的人。
阿根廷街頭充滿抗議民眾，但更多的阿根廷人只是想搞清楚如何在飛漲的物價下維持生活的收支平衡。一家肉餡捲餅店的老闆透露，目前的心情就像是「每天都要參加一場艱難的考試」，不停在尋找供應商，同時也要思考到底該調高多少售價。一位高中老師則表示，自己一領到薪水就會立刻去買能夠買到的一切東西，儘可能在鈔票變得更不值錢前把它花掉。
根據《半島電視台》報導，阿根廷的國民「情緒」在一項全球調查中，於39個國家中排名倒數第2，僅略高於波蘭。阿根廷擁有世界最高的人均心理學家比例，因為在這個國家，大多數人都處於心理不健康的焦慮狀態中。一位心理醫師表示，過去與來諮商的患者交談時，通常會先聊天氣或足球比賽來破冰，現在所有對話則變成都是以抱怨物價飛漲開始。