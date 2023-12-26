高雄台南立委合體 李昆澤、林俊憲拜票 民眾熱情比２號
高雄市第五選區（三民區、苓雅八里）候選人李昆澤，今（26）日在台南市立委林俊憲助陣下，進行車隊掃街。林俊憲向鄉親呼籲，李昆澤是認真專業、用心爭取預算的好立委，請大家一定要讓他繼續連任，為高雄打拚！沿路也有許多熱情的鄉親比出「2」號的手勢，搖旗、揮手為李昆澤加油打氣！
記者郭凱杰／高雄報導
林俊憲表示，自己與李昆澤認識很多年，也是立法院交通委員會的好夥伴，雖然選務繁忙，也一定要為李昆澤助選。林俊憲強調，李昆澤是非常資深、專業的交通委員，在立法院用心問政，也持續提出重要的法案，連續22次獲得公督盟評鑑的優秀立委，是非常了不起的紀錄，且更為高雄在地的建設全力爭取經費，是問政有表現，建設看得見的優秀立委。
李昆澤除感謝林俊憲專程為他助選，也表示細數，自己擔任立委以來，從高雄的鐵路地下化與綠園道、剛剛土建及軌道動工的捷運黃線、新線紫線的可行性評估經費、即將完工的輕軌成圓等，到拆除自立陸橋、中博陸橋、大順陸橋、自強陸橋以及拆除並改建九如陸橋的經費，以及五大停車場、六大滯洪池、選區內21所國中小的校園環境改善等等，都是為高雄打拚的成績單。
李昆澤拜託市民頭家，總統票、立委票都投2號，支持賴清德，繼續栽培李昆澤，政黨票投給民進黨。李昆澤強調，拚問政、拚建設、拚服務，都是他重要的任務，懇請鄉親朋友讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚，繼續為推動地方建設努力。