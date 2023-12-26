瘦子出道第一次「躺著賺」！曝肩頸痠痛 太太幫忙愛的按摩
瘦子擔任ONE BOY HOME熟睡夾芯枕代言人，今（26）日出席代言記者會，瘦子提到這次拍攝代言廣告可以說是躺著賺，還分享有肩頸痠痛的他，太太偶爾會幫他「愛的按摩」，當作夫妻之間的情趣。
記者吳雨婕／台北報導
瘦子提到在拍攝ONE BOY HOME熟睡夾芯枕的廣告時，一度躺著躺著打起了瞌睡，「很少有這樣的工作，工作到睡著，可以說是『躺著賺』。」他也分享自己的睡眠質量很糟糕，腦子靜不下來，又加上今年工作忙碌，平均只睡到3至4個小時，且累的話，只能找空檔補眠，地點很有可能在車上、沙發上等，讓睡覺的姿勢不良，所以出現肩頸痠痛的狀況。
瘦子分享，曾因為肩頸痠痛求助整骨師，整骨師也直言是因為睡覺姿勢不良導致，被問到身體痠痛時會不會請太太幫忙「愛的按摩」，他表示：「會，但不好意思讓她按太久，這個按起來很辛苦，她幫我按摩，比較算是夫妻情趣。」在記者會上，瘦子還提到，平常睡覺都是摟著枕頭睡，談到怎麼不是摟著愛妻入眠，他笑著解釋：「就開頭會抱一下嘛，熱了就不會抱著睡了。」
此外，新年即將到來，今年工作行程滿檔，一次錄了2個節目，包含《披荊斬棘3》與《中國說唱巔峰對決2023》，《NOWnews今日新聞》記者詢問他明年給父母的紅包是不是會跟著加碼？他透露，其實無論過去還是現在，給父母的紅包一直以來都是一樣的錢，「我覺得供養父母是日常生活的事情，給紅包只是討個吉利，紅包『定價』比較好，哪一年少了，他們會覺得我這年過得不好，不要讓紅包數字成為一個判斷我過得好不好的指標。」
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