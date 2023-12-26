三發地產深耕大橋　多元化公共活動讓居民越住越有感

為社區奠定基礎，讓居民越住越有感。三發地產透過各式活動的舉辦，建立「人與人之間相處的橋樑」，將社區內居民的心聯繫在一起。三發地產副總經理黃麗貞表示：「我們對於大橋重劃區的承諾，是長期深耕並恆久投入，希望藉由提供多元化的公共活動，吸引更多人潮進入這個區域，讓商圈活躍度與日俱增。」
記者黃文德／綜合報導
這種協助住戶彼此交流的理念，對住在三發滙世界多年的主委劉宗政來說，有很大的感受。他指出：「現代人所居住的電梯大樓，人們常因為生活忙碌，彼此互動並不頻繁，但因為滙世界早期常舉辦活動，讓住戶們得以在一個愉快、溫馨的環境下認識，進而熟悉彼此，我認為這對於管委會能夠在早期就得以順利運作，無形中給予了一定程度的幫助。」
為了回饋在地居民，三發地產即日起至2024/1/5舉辦米其林快閃活動，熱絡大橋生活圈，邀請來自義大利西西里、榮獲世界知名米其林一星，與紅蝦指南評鑑雙肯定的女主廚派翠西亞‧班妮狄托所設定的甜點餐廳—Bye Bye Blues，於大橋設立期間限定快閃店，提供多款風味獨特的義法甜點。
位於大橋重劃區的「康橋大道平交道」已正式啟用，將為該區增添更多人潮流量。預計於明年即將交屋的「三發橋」大樓案，訴求直接面對大橋國中第一排優勢，規劃 43-52坪 2-4房產品，並延續廣受好評的SGS第三方檢驗，除了讓社區全戶具有建築生產履歷之外，在公設驗收上也提供專業檢驗，讓住戶在擁有戶數單純的社區品質下，備感安心。
在公設規劃上，延續該區指標案「三發滙世界」的好評，以自然系景觀門廳、現代閱覽室、活力健身房、專業練琴室，滿足在地客群的生活需求，創造優質的居住空間體驗。