激戰立法院／藍不分區全換血！兼顧專業與接棒　安全名單上修15席

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年在國民黨主席朱立倫領軍下，提出了亮眼、年輕的不分區安全名單，有別於民進黨多數由現任立委連下任，國民黨全部大換血，涵蓋七大專業面向，以及培養青年世代接棒。
其中，政治組代表都是過去為國民黨爭戰艱困選區的戰將，也是未來艱困選區縣市首長儲備人選，包括高雄市前市長韓國瑜、去年參選高雄市長的柯志恩、參選台南市長的謝龍介、參選屏東縣長的蘇清泉以及嘉義縣長的王育敏。
在外交國防方面，有國艦國造的發起人之一的前海軍上將陳永康，醫療社福方面則有不孕症權威醫師陳菁徽、醫師代表蘇清泉、蔡明忠、以及護理和藥師代表李玉嬋、沈采穎。有關媒體環境方面，則有NCC前委員翁曉玲，她的專長是科技法律、媒體識別；至於新創、區塊鏈，則有寶博士、科技狂人葛如鈞。
在司法改革上，有前檢查官、貪官剋星吳宗憲；國民黨也兼顧文化、原民的領域，提名了原民子弟、新北高雄文化耕耘者林倩綺。在不分區第19至34名，國民黨提出的分別是在縣市政府、民意代表的青年世代，代表國民黨重視年輕人的栽培，希望他們都能成為接棒世代。
黨內人士認為，從各份民調可見，國民黨政黨支持度是遙遙領先民進黨、民眾黨，代表國民黨所提出的不分區立委名單符合社會的期待，也與整體大環境下，大家期待有監督、制衡的力量有關。
黨內人士表示，不分區立委接下來會持續為激戰區立委輔選，可能是幫忙助講，或是共同提出專業領域的政見，不分區立委上修至15席，盼帶動區域立委選情，拚國民黨立委單獨過半。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。