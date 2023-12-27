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激戰立法院／藍不分區全換血！兼顧專業與接棒　安全名單上修15席

▲國民黨不分區特攻隊成軍。（圖／國民黨提供）
▲國民黨不分區特攻隊成軍。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

根據近期民調，國民黨政黨支持度維持領先民進黨、民眾黨，好感度也不斷增加，因此黨內樂觀看待不分區立委席次，上修至15席；而國民黨之所以可以贏得民眾的親睞，主要是民眾認同國民黨提出年輕、專業的不分區立委名單，以及整體大環境希望監督、制衡的氛圍發酵。

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國民黨本屆不分區立委有13席，名單中有許多爭議行性人物，因此在2020年備受質疑，也讓國民黨政黨票獲得不漂亮。

今年在國民黨主席朱立倫領軍下，提出了亮眼、年輕的不分區安全名單，有別於民進黨多數由現任立委連下任，國民黨全部大換血，涵蓋七大專業面向，以及培養青年世代接棒。

其中，政治組代表都是過去為國民黨爭戰艱困選區的戰將，也是未來艱困選區縣市首長儲備人選，包括高雄市前市長韓國瑜、去年參選高雄市長的柯志恩、參選台南市長的謝龍介、參選屏東縣長的蘇清泉以及嘉義縣長的王育敏。

在外交國防方面，有國艦國造的發起人之一的前海軍上將陳永康，醫療社福方面則有不孕症權威醫師陳菁徽、醫師代表蘇清泉、蔡明忠、以及護理和藥師代表李玉嬋、沈采穎。有關媒體環境方面，則有NCC前委員翁曉玲，她的專長是科技法律、媒體識別；至於新創、區塊鏈，則有寶博士、科技狂人葛如鈞。

在司法改革上，有前檢查官、貪官剋星吳宗憲；國民黨也兼顧文化、原民的領域，提名了原民子弟、新北高雄文化耕耘者林倩綺。在不分區第19至34名，國民黨提出的分別是在縣市政府、民意代表的青年世代，代表國民黨重視年輕人的栽培，希望他們都能成為接棒世代。

黨內人士認為，從各份民調可見，國民黨政黨支持度是遙遙領先民進黨、民眾黨，代表國民黨所提出的不分區立委名單符合社會的期待，也與整體大環境下，大家期待有監督、制衡的力量有關。

黨內人士表示，不分區立委接下來會持續為激戰區立委輔選，可能是幫忙助講，或是共同提出專業領域的政見，不分區立委上修至15席，盼帶動區域立委選情，拚國民黨立委單獨過半。

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