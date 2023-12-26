綠營南部立委串連聲援北漂學子　痛批遭侯剝削

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屏東第一選區立委鍾佳濱指出，相比「包租公」侯友宜剝削學生漲房租，民進黨這幾年卻是努力落實居住正義，除了租金補貼降至18歲即可申請，讓學子離鄉求學減輕負擔。在年初，他與立委吳思瑤反應校內宿舍無法申請租金補貼的問題後，今年11月行政院拍板大學校內宿舍補貼每學期5000元，嘉惠27.5萬名大學生，大幅降低南部學子北上求學的負擔。
鍾佳濱也指出，凱旋苑申請99個門牌、總共約600坪卻不用繳任何一毛房屋稅的爭議，在本月19號立法院修正房屋稅條例增訂「侯友宜條款」後，法人不能再將房屋分割為小坪數，取巧適用房屋現值10萬元以下免稅的機制。
立委林俊憲則狠批，侯友宜「凱旋苑」每年漲得租金的是學生們的「買命錢」。他分析指出，文化大學位在陽明山半山腰，僅一條仰德大道通往山下，但因山路急彎，是台北有名的「死亡公路」，因此文大的學生、家長都可能想租在學校周邊。然而山上租屋物件稀少，因此侯友宜才有坐地起價的空間，而不是內部設備本身有多豪華，他不禁反問：「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」。
現場三人更以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等一個月生活費的發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上，象徵侯友宜收取不合理的高價租金，從而壓縮學生的生活費用。