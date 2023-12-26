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綠營南部立委串連聲援北漂學子　痛批遭侯剝削

▲綠營南部立委串連聲援北漂學子，痛批侯侯友宜凱旋苑剝學生的皮！高雄左楠立委候選人李柏毅指出，「凱旋苑」若與各校宿舍相比，價格高得嚇人。（圖／立委候選人李柏毅競選辦公室提供）
▲綠營南部立委串連聲援北漂學子，痛批侯侯友宜凱旋苑剝學生的皮！高雄左楠立委候選人李柏毅指出，「凱旋苑」若與各校宿舍相比，價格高得嚇人。（圖／立委候選人李柏毅競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑爭議延燒，高雄立委候選人李柏毅與屏東立委鍾佳濱、台南立委林俊憲，今(26)日於召開記者會聲援抗議凱旋苑的文大學生，指出南部小孩北上求學卻被「惡房東」侯友宜剝削，譴責侯友宜漲價又逃稅，剝學生的皮、佔國家便宜！

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▲現場三人更以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等一個月生活費發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上，象徵收取不合理的高價租金，從而壓縮學生的生活費用。（圖／立委候選人李柏毅競選辦公室提供）
▲現場三人更以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等一個月生活費發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上，象徵收取不合理的高價租金，從而壓縮學生的生活費用。（圖／立委候選人李柏毅競選辦公室提供）
高雄左營楠梓立委候選人李柏毅指出，「凱旋苑」挾地利之便剝削文大學生，若與各校宿舍相比，價格高得嚇人。他以鄰近的東吳大學為例，位於北投鬧區、落成僅四年的泉思學舍，每月也才收到14400元；若是其當年念的東海大學單人大套房，每學期27000元換算下來每月也才5400元，凱旋苑整整貴上三倍。相較其他學校單人套房每月費用，台大太子學舍8210元、政大自強十舍6630元、成大太子學舍6900元等，都可以發現凱旋苑不合理的高。

屏東第一選區立委鍾佳濱指出，相比「包租公」侯友宜剝削學生漲房租，民進黨這幾年卻是努力落實居住正義，除了租金補貼降至18歲即可申請，讓學子離鄉求學減輕負擔。在年初，他與立委吳思瑤反應校內宿舍無法申請租金補貼的問題後，今年11月行政院拍板大學校內宿舍補貼每學期5000元，嘉惠27.5萬名大學生，大幅降低南部學子北上求學的負擔。

鍾佳濱也指出，凱旋苑申請99個門牌、總共約600坪卻不用繳任何一毛房屋稅的爭議，在本月19號立法院修正房屋稅條例增訂「侯友宜條款」後，法人不能再將房屋分割為小坪數，取巧適用房屋現值10萬元以下免稅的機制。

立委林俊憲則狠批，侯友宜「凱旋苑」每年漲得租金的是學生們的「買命錢」。他分析指出，文化大學位在陽明山半山腰，僅一條仰德大道通往山下，但因山路急彎，是台北有名的「死亡公路」，因此文大的學生、家長都可能想租在學校周邊。然而山上租屋物件稀少，因此侯友宜才有坐地起價的空間，而不是內部設備本身有多豪華，他不禁反問：「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」。

現場三人更以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等一個月生活費的發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上，象徵侯友宜收取不合理的高價租金，從而壓縮學生的生活費用。

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