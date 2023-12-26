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新北國中生遭彈簧刀割頸！潘文忠「心痛遺憾」：學校應注意違禁品

▲新北市某高中發生國三生遭割頸命危，教育部長潘文忠今（26）日受訪表示，學校要特別注意學生違禁品的管理。（資料圖／記者李琦瑋攝，2023.10.19）
▲新北市某高中發生國三生遭割頸命危，教育部長潘文忠今（26）日受訪表示，學校要特別注意學生違禁品的管理。（資料圖／記者李琦瑋攝，2023.10.19）

記者李琦瑋／台北報導

新北市一所高中附設國中部，昨天發生國三生遭另名學生持彈簧刀割頸，目前仍未脫離險境，教育部長潘文忠今（26）日受訪時表示痛心和遺憾，並呼籲教育單位動用輔導資源，關懷目睹事件的學生，協助平靜心情，並強調學校要特別注意學生違禁品的管理。

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新北市某高中附設國中部的國三男學生昨天為替同班女同學出氣，持彈簧刀刺傷其它班級的男同學，造成頸部、胸部中刀大量失血，當場失去生命跡象，經送醫急救後，恢復生命跡象，但至今仍未脫離險境；警方偵辦後，將涉案男同學及女同學依「殺人未遂」送辦，少年法庭今天上午裁定男學生收容、女學生責付監護人。

潘文忠在「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮前接受採訪指出，此事讓人非常心痛也非常遺憾。除了正在醫院搶救中的學生，現場有許多學生目睹到衝突發生、受到嚴重驚嚇，已請新北市教育局長張明文動用更多資源去關心學校，並提供學生諮商，協助學生們儘快平靜下來。

潘文忠提醒，教育部訂定的教師輔導與管教學生辦法注意事項中，針對學生攜帶刀械等違禁品訂定緊急處理的作業要點，教師發現違法物品時應立即通報學校，學校要通知警方緊急處理，也針對緊急情況訂出相關作業辦法，維護學生及學校安全，請縣市政府教育局和學校依規定作更多的防範。

潘文忠說，對於行為需要特別加強輔導的學生，學校除以高關懷對象進行相關課程外，也請學校教師要共同關注，平常給予學生更多輔導措施，發生此傷害事件，學校在很快時間做後續處理，但後續學生輔導也要持續加強。

媒體詢問學生平常使用的物品，學校應如何管理？學校很難拿捏學生攜帶美工刀、雕刻刀等刀具進入學校的管制措施。

潘文忠回應，此事件加害學生用的是彈簧刀，屬於違禁物品，而文具用品或之前引起爭議的「蘿蔔刀」等，教師可透過課程或導師時間，提醒學生使用這些物品的安全注意事項，建議教師多提醒，以免學生在遊戲等過程中造成自己或他人的傷害。

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