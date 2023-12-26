新北國中生遭彈簧刀割頸！潘文忠「心痛遺憾」：學校應注意違禁品

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘文忠在「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮前接受採訪指出，此事讓人非常心痛也非常遺憾。除了正在醫院搶救中的學生，現場有許多學生目睹到衝突發生、受到嚴重驚嚇，已請新北市教育局長張明文動用更多資源去關心學校，並提供學生諮商，協助學生們儘快平靜下來。
潘文忠提醒，教育部訂定的教師輔導與管教學生辦法注意事項中，針對學生攜帶刀械等違禁品訂定緊急處理的作業要點，教師發現違法物品時應立即通報學校，學校要通知警方緊急處理，也針對緊急情況訂出相關作業辦法，維護學生及學校安全，請縣市政府教育局和學校依規定作更多的防範。
潘文忠說，對於行為需要特別加強輔導的學生，學校除以高關懷對象進行相關課程外，也請學校教師要共同關注，平常給予學生更多輔導措施，發生此傷害事件，學校在很快時間做後續處理，但後續學生輔導也要持續加強。
媒體詢問學生平常使用的物品，學校應如何管理？學校很難拿捏學生攜帶美工刀、雕刻刀等刀具進入學校的管制措施。
潘文忠回應，此事件加害學生用的是彈簧刀，屬於違禁物品，而文具用品或之前引起爭議的「蘿蔔刀」等，教師可透過課程或導師時間，提醒學生使用這些物品的安全注意事項，建議教師多提醒，以免學生在遊戲等過程中造成自己或他人的傷害。