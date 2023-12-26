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56歲沈玉琳遭爆「房事沒做完」臉色發白！Melody心疼：芽芽好可憐

▲沈玉琳慶祝56歲生日時，被好友潘若迪逼問後才坦承「房事沒有做完」，沒想到玩遊戲時還臉色發白，讓Melody心疼直呼：「芽芽好可憐！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲沈玉琳慶祝56歲生日時，被好友潘若迪逼問後才坦承「房事沒有做完」，沒想到玩遊戲時還臉色發白，讓Melody心疼直呼：「芽芽好可憐！」（圖／《11點熱吵店》YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人沈玉琳日前迎來56歲生日大壽，節目《11點熱吵店》特別製作生日企劃，還邀請好友們一同狂歡。怎料，沈玉琳先是被潘若迪爆料房事遇到困難，甚至沒有做完，隨後與啦啦隊女神張雅涵、霖霖親密互動時，被眾人當場抓包臉色發白，就連Melody都心疼表示，「芽芽好可憐！」

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沈玉琳在節目上接受真心話大考驗時，接受了潘若迪的拷問「房間那檔事，你最多能撐多久？」結果沈玉琳遲疑許久才坦言，「兩個禮拜以前，但是沒有做完！」結果一旁的小鐘證實，他講的是實話，「你有看過人家打撞球嗎？軟桿了有沒有！」

▲沈玉琳。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲潘若迪強調，沈玉琳說的是真話，因為是芽芽先告訴他老婆的。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
來到遊戲福利環節，沈玉琳幸運抽到了啦啦隊女神張雅涵，一起做親密互動，兩人互咬吸管、十指緊扣、狂搖計步器，結果沈玉琳差點喘不過氣，「這一分鐘好像一年喔！」還笑說「有沒有躺椅，我現在有點累！」

▲沈玉琳。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲看似享盡豔福，但沈玉琳（右）喘到上氣不接下氣。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
雖然享盡豔福，沈玉琳又抽到女神霖霖一同玩仰臥起坐吸撲克牌，結果核心完全沒力，幾乎做不起來，讓大家看了相當擔心，「怎麼吸不起來」、「好可憐喔！」、「他核心沒有力量耶」、「這是獎勵嗎？」隨後Melody見到沈玉琳臉色發白，不禁心疼表示，「你怎麼搞的啊，連仰臥起坐...芽芽真的好可憐。」讓大家徹底笑翻。

▲沈玉琳。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲沈玉琳玩到躺在地板上氣喘吁吁，臉色發白讓大家看了好擔心。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
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