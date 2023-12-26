CYBERBIZ開店集結8家人氣餐飲　一鍵下訂年菜送到家

在CYBERBIZ開店的人氣餐廳與餐飲品牌，包含「歡迎光臨，溫家！」、「養心茶樓」、「朱記餡餅粥店」、「卜蜂食品」、「義美食品」、「DOZO嚴選（大葉高島屋關係企業）」、「奇美食品」、「棉花田」等，趁勢推出各項年菜宅配組合，透過CYBERBIZ整合串接的冷鏈物流系統，以及溫層自動設定，將食品安心送達消費者手中，更可自動將不同溫層的商品加入不同購物車，確保運送條件符合每件商品特性，提升整體消費體驗！
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想要安心訂購宅配圍爐佳餚，首推在CYBERBIZ開店的人氣餐飲，完整串接冷鏈物流系統，能確保與家人一年一度的圍爐時光，享有新鮮與美味。推薦菜色包含有「歡迎光臨，溫家！」推出的「龍鳳呈祥極品年菜組」，由國際主廚溫國智、美國芝加哥希爾頓飯店、必比登推薦餐盤「牛稼莊」三強聯手，精選年年狂銷熱賣上萬盅的「鮑魚魚翅烏蔘佛跳牆」、古法滷製8小時的「極品慢火東坡肉」等6道拳頭菜色，好吃令人期待，官網現正特價不到5折！
台北第一家蔬食飲茶「養心茶樓」推出的多種年菜組合，有包含冷凍宅配、熟食自取等不同套組，不但集結了春節必吃的經典料理，還加入了餐廳最知名的手工港點系列，葷素都愛。熟食自取還享有早鳥優惠，1月5日前訂購滿6000元，即贈價值350元的港式XO拌醬一罐。
另外，以道地北方麵食打響名號的「朱記餡餅粥」，也推出主廚精心研發的經典海陸佛跳牆、如意松子蔘雞湯等團圓菜色，預購除享指定商品加購價85折，1月21日前預購四件組、七件組再送銀耳甜湯等早鳥好禮。
「DOZO嚴選」（大葉高島屋關係企業）則精選了多家頂級餐館，包含米其林一星的時髦台菜「富錦樹台菜香檳」、40年的老字號台北江浙菜餐廳「上海鄉村」的珍品年菜，讓民眾在家也能享受極選美味。
「奇美食品」則精選6道「鴻福舞龍宴六饌套組」，揉合台南手路菜細工繁瑣的料理精神，即日起至1月29日預購享88折優惠，且於年菜預購期間購買年菜商品，單筆滿2500元還可再抽人氣晶彩透明鍋及好好睡奶蓋被等好禮。
「卜蜂食品」也推出令人垂涎的必買年菜，人蔘雞、蒜頭雞湯、富貴紅燒蹄膀、黃金醉雞腿、黑胡椒鴨胸等佳餚，1月12日前預購則享95折優惠。
堅持提供有機商品的「棉花田」則推出開運年菜自由搭組合，1月8日前預購即享3件95折、5件9折。自由搭菜色像是嚴選數十種山珍海味的「鴻運當頭佛跳牆」、雞肉選用獨家草本配方全素飼料餵養的「翠玉白菜雞湯」等，過年大魚大肉，也能吃得很放心！
「義美食品」則推出多種單品年菜，包含手工拍打揉製而成的「御禮砂鍋獅子頭」、以義美獨家醬汁長時間細火慢燜的「御禮東坡肉」等，即日起至1月24日官網預購單件95折、3件92折，會員再享專屬優惠。
更多年菜宅配外帶資訊，歡迎上各大品牌官網查詢。
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