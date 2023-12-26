蘋果Vision Pro最快下月開賣 分析師：蘋果2024年最重要的產品
蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」似乎真的快來了！日前外媒報導，蘋果官方已經似乎準備啟動Vision Pro的教育訓練，不只如此，蘋果最強分析師郭明錤日前也預告，預計1月首週大量出貨，有可能1月底就能開賣，並預測此款會是蘋果2024年最重要的產品。
記者周淑萍/綜合報導
根據天風證券分析師郭明錤一份最新報告預測，蘋果今年6月在WWDC23公開傳聞許久的頭戴裝置「Vision Pro」，蘋果將其定調為獨步全球的「空間運算」設備，郭明錤預測Vision Pro是蘋果2024年最重要的產品。出貨預估約50萬部，目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首週開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。
此外，郭明錤指出，若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識。台灣首批體驗者之一的YouTuber Tim哥，曾經給Vision Pro的評價是「震撼到說不出話，不會有傳統的3D暈，宛如是電影《一級玩家》的真實版。」
而之前彭博社報導指出，蘋果已經發信給軟體開發商，鼓勵他們用最新工具測試自家應用程式並將軟體發送給蘋果進行反饋，藉此好為Vision Pro做好準備。同時，Vision Pro員工訓練傳聞準備啟動，為了價值10萬元的裝置，蘋果期望給用戶留下良好的第一印象，屆時門市也可能會變更配置。