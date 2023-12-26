嘉義TPASS月票399任你搭 一卡通再送最高50%回饋
嘉義縣政府今（26）日舉辦記者會宣布嘉義TPASS 399月票方案及紀念版「TPASS行政院通勤月票一卡通」預購資訊。「嘉義TPASS」將於明(113)年1月2日正式上線，一卡通公司也同步提供月票加碼活動。
記者黃文德／綜合報導
「嘉義TPASS」整合嘉義市及嘉義縣境內台鐵、公路客運、市區公車、幸福巴士及公共自行車，只要399元30日內公共運輸可搭到飽。一卡通公司也同步提供月票加碼活動，明(113)年3月31日前只要使用一卡通購買嘉義399月票，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋，有通勤需求的嘉義民眾可趁早預購享受優惠。
「嘉義TPASS」適用範圍包含台鐵(大林站、民雄站、嘉北站、嘉義站、水上站及南靖站)、公路客運、市區公車、幸福巴士、部分跨雲林縣及台南市之公車路線，服務範圍涵蓋嘉義縣市、雲林、台南區域之路線，民眾使用「嘉義TPASS」可搭乘109條公車路線，享公共運輸30日不限搭乘次數、不限里程之優惠。
「嘉義TPASS」購買地點為臺鐵6處站點、嘉義縣7處鄉鎮市公所、嘉義縣公車處大雅站、嘉義客運總公司等處。民眾可持一卡通儲值卡（社福卡及優待卡除外）、一卡通聯名卡及一卡通Debit卡（效期需60天以上）及數位學生證等前往購買設定月票。另四大超商及一卡通蝦皮商城也同步開放嘉義版「TPASS行政院通勤月票一卡通」之預購。
一卡通公司也提醒桃竹竹苗/花蓮/臺東/基隆等地區有通勤需求的民眾，這四區的一卡通月票加碼活動只到今年底，請把握最後享優惠機會，搶先預購明年1月份月票。