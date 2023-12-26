總統大選高中生也想投！6縣市8高中辦理模擬投票、結果29日出爐

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採訪過程中，學生除關注雙語教育、大學考招制度等議題，也對國防、社福、交通等領域提出討論，展現高中對於社會議題關注的多元性。
民眾黨總統候選人柯文哲於訪問過程中，表態支持繼續推動18歲公民權，並以過去擔任台北市長的經驗，說明雙語教育應做長期規劃。
民進黨青年部主任阮俊達代表總統候選人賴清德受訪，針對課綱中中國與本土文化的調和提出見解，認為中華文化傳承相關教材的比重，仍在合理的範圍。
國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞，回應侯友宜曾提出的「恢復廉恥教育」，他表示侯友宜始終在乎品德教育的重要性，若當選總統，將把相關理念融入既有課程中，「不會專門用一節課來上，或辦理考試」。
建中班聯會行政秘書曾敬堯說，此次活動進行採訪前，籌備團隊曾邀請「高雄學生民主聯盟」創辦人葉柏廷、曾任《報導者》副總編、採訪經驗豐富的NGO工作者劉致昕，為學生們展開2場培力課程，分別就「訪談技巧」、「撰稿角度」進行討論，便是希望在投票前提供專業、完整的訪談紀錄，讓模擬投票系列活動成為「理性」的社會對話。
嘉義高中班聯會會長高育仁表示，很榮幸能和政治人物來場政見「直球對決」，為使採訪更具專業性，各小組用4個月的時間發想問題、擬定訪綱、撰寫紀錄。雖然過程艱辛，但透過訪談，除更了解政黨及候選人對於各項議題的見解，也拉近了學生與社會議題之間的距離。
新竹女中班聯會活動總召組說，從活動中發現，學生們對公共議題非常有熱忱，但我們缺乏一個管道表達我們的理想並訴諸行動。過往的模擬投票，只有竹中、竹女兩校共同合作，而今年透過8所高中的串聯，希望能讓我們的聲音更具代表性。
模擬投票籌備團隊表示，過去2屆的模擬投票，分別由蔡賴配、高虹安取得勝選，也與實際選舉結果吻合。此外，除了4所主辦學校，負責協辦的斗六高中、台南一中、高雄中學、高雄女中也將於本週陸續舉辦投票，結果統整後，預計於29日在「2024總統立委選舉高中生聯合模擬投票」社群平台Instagram上公布結果。
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