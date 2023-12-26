中華職棒／洪總不會講好話！台鋼雄鷹黃劼希：只要有不對他就會說
台鋼雄鷹黃劼希今天出席帕菲克Hit Trax錦標賽活動，並且拍攝新球季的定裝照，他提到自己今年出賽數雖然沒有到「全勤」，但也有一定數量，希望明年比賽上一軍，很期待跟其他球隊交手，而提到總教練洪一中，他說：「洪總不會說好話。」意外點出洪總嚴厲的一面。
記者吳政紘/新北報導
「嚴師出高徒」，洪總在不管是自己的新書或是日前訪談都曾提到，選手要有「自我要求」的意識，他認為職業球員，打球就是工作，沒有不辛苦的，但既然選擇了就沒有怨言，但他本來就不會輕易讚美球員，希望球員自己要有認知。
黃劼希跟洪總這一年多來，也體會到他的嚴格，但他很習慣，甚至把「吃苦當吃補」，他說：「本來就不會說好話，只要有不對他會說，幾乎不會稱讚，這樣才會進步，而且怕我們會有大頭症。」
其實洪總是相當疼惜子弟兵，黃劼希了解明年就是一軍戰場，他說：「我對自己很有自信，也希望一軍出發。」
明年台鋼1月16日就開始春訓，黃劼希提到，接下來就是要跟各隊真正較勁，自己很期待，黃劼希明年會守二、三壘，加上未來有郭永維等球員，競爭會更激烈，他也要極力爭取正選位置。
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