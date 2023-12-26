賴清德提核四公投批侯柯不甩民意 黃揚明提此事「迴力標打臉」
中選會今（26）日舉行總統候選人第二場政見會發表會，過程中民進黨總統參選人賴清德提及能源政策時，對於侯友宜與柯文哲皆主張重啟核四，他反問公投投票結果已通過，如今卻又主張重啟核四，將公民投票的法律效力，置放於何地？資深媒體人黃揚明則說，2018年底通過反日本福島周邊地區農產品、食品進口公投，也是多數民意支持通過，但民進黨政府去年仍開放，「迴力標又打回自己！」
記者陳威叡／台北報導
今日政見發表會上，藍綠白總統候選人針對能源議題交鋒，對於侯柯主張重啟核四，賴清德先是質疑，兩人當市長時，都主張沒有安全，就沒有核電；核廢料沒有去處，就沒有核電，但選總統時態度大轉變，質疑是這些條件都改變了嗎？此外公投投票結果已通過，如今卻又主張重啟核四，將公民投票的法律效力，置放於何地？
對此黃揚明表示，不論《公投法》規定的公投結果2年內不得重提的法律效力已滿，2018年底的反日本福島周邊地區農產品、食品進口公投也是多數民意支持通過了，但民進黨政府去年仍開放，「迴力標又打回自己！」
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