僅有 160 部 Abarth F595C 日本限時限量販售

Abarth引擎魂未滅 F595C限量手排敞篷性能登場

▲ Abarth引擎魂未滅 F595C限量手排敞篷性能登場
▲ Abarth引擎魂未滅 F595C限量手排敞篷性能登場

Carture 車勢文化

如果你忘記了Abarth 595，那麼其實也不會太過意外，因為他們現在將心力都放在了Abarth 500e純電動車款上面，但儘管如此，最後一輛採用燃油動力的Abarth依舊存活著，而且他們還推出了特別版車型F595C，這輛車限量只有160輛而已，可惜的是這是專屬於日本市場的一輛車，其他市場要獲得需要費比較大的功夫了。

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Abarth推出限量版本F595C，僅有160輛的額度相當稀有。
Abarth推出限量版本F595C，僅有160輛的額度相當稀有。
F595C這輛車基本上就是基於敞篷車版本車款進行更新，但是在外觀上其實沒有任何視覺上的改變，唯一的區別就是車輛擁有電動伸縮的敞篷車頂，而在車尾的地方有個非常特別的Record Monza排氣尾管，左右四出並且採垂直排列的設計令人難忘，也是這輛車不容錯認的象徵，而車輛可以配置Rosso Passione以及Grigio Record兩種顏色，根據原廠表示這兩種顏色在常規車型當中相當受到歡迎，而不款是哪個車色，都將會搭配上17吋的黑色輪圈，此外內部配置了Beats高級音響，這通常是為了更昂貴的695所準備的高階內裝設計。

動力部分基本上也是一樣的1.4升直列四缸渦輪增壓系統，擁有162匹最大馬力以及21.4公斤米的峰值扭力，車輛僅有配置五速手排變速箱，並且將動力全數傳遞至前軸，據悉Abarth將會生產80輛右駕以及80輛左駕版本，而其價格為475萬日圓，折合台幣約103.1萬元，這比起純電的Abarth 500e還要更便宜，後者價格在日本為630萬日圓，折合台幣約136.8萬元，而因為有左駕版本的車型，所以要看到這輛車導入台灣並不是不可能，前提是要有車主願意購買就是了。

車輛將會有80輛左駕以及80輛右駕，因此在海外市場可能也會有人從日本購入之後輸出到當地。
車輛將會有80輛左駕以及80輛右駕，因此在海外市場可能也會有人從日本購入之後輸出到當地。
垂直排列的排氣尾管非常特別，也是這輛車的一大特色。
垂直排列的排氣尾管非常特別，也是這輛車的一大特色。
電動伸縮的敞篷機構相當方便，而車輛整體基本上與一般敞篷車款版本一樣。
電動伸縮的敞篷機構相當方便，而車輛整體基本上與一般敞篷車款版本一樣。
僅有五速手排的配這彰顯車輛的存粹性能氛圍，也是該車輛的一大特色。
僅有五速手排的配這彰顯車輛的存粹性能氛圍，也是該車輛的一大特色。
車內擁有Beats高級音響，過去這通常是為了高階車款695所準備的配備。
車內擁有Beats高級音響，過去這通常是為了高階車款695所準備的配備。

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