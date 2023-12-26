▲ Abarth引擎魂未滅 F595C限量手排敞篷性能登場

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F595C這輛車基本上就是基於敞篷車版本車款進行更新，但是在外觀上其實沒有任何視覺上的改變，唯一的區別就是車輛擁有電動伸縮的敞篷車頂，而在車尾的地方有個非常特別的Record Monza排氣尾管，左右四出並且採垂直排列的設計令人難忘，也是這輛車不容錯認的象徵，而車輛可以配置Rosso Passione以及Grigio Record兩種顏色，根據原廠表示這兩種顏色在常規車型當中相當受到歡迎，而不款是哪個車色，都將會搭配上17吋的黑色輪圈，此外內部配置了Beats高級音響，這通常是為了更昂貴的695所準備的高階內裝設計。
動力部分基本上也是一樣的1.4升直列四缸渦輪增壓系統，擁有162匹最大馬力以及21.4公斤米的峰值扭力，車輛僅有配置五速手排變速箱，並且將動力全數傳遞至前軸，據悉Abarth將會生產80輛右駕以及80輛左駕版本，而其價格為475萬日圓，折合台幣約103.1萬元，這比起純電的Abarth 500e還要更便宜，後者價格在日本為630萬日圓，折合台幣約136.8萬元，而因為有左駕版本的車型，所以要看到這輛車導入台灣並不是不可能，前提是要有車主願意購買就是了。