2024金龍年賀歲慶團圓 台南飯店業推外帶年菜好澎拜

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遠東香格里拉飯店推出年菜外帶組，婆婆媽媽不用忙裡忙外，就能優雅與家人輕鬆圍爐。以江浙佳餚飄香十餘年，為台南當地著名的品味指標「醉月樓」，因應小家庭需求推出6人份「龍騰四海團圓年菜套組」，集結香烤烏魚子、滬江柳葉魚、油爆蝦、陳醋冰捲及芹香海蜇頭等豐盛又開胃的「醉月五福大拼盤」；匯集虎蝦鮮甜與手工年糕「滬式年糕醬爆霸王蝦」；象徵年年有餘「雪菜花雕百花鮮斑捲」嚴選肉質Q彈且富有膠質的龍膽魚，鑲入特製百花漿及草蝦，海味十足；「荷香膏蟹八寶糯米飯」選用肥美紅蟳及八寶、糯米一同蒸煮，充分吸收蟹肉精華；富貴綿延代表「海參螺片燴富貴烤方」特選油花均勻黑毛豬五花，與主廚特製老滷汁煨煮入味；喜愛湯品的消費者則力薦「鮑魚瑤柱火朣霸王雞」，將熬製長達八小時的老母雞上湯，置入台東鹿野土雞、火朣、美人鮑和瑤柱等高檔食材慢火細熬，是不能錯過的除夕圍爐上品；最後以鹹、甜點心做結尾，分別為香甜紮實「奶黃千層桃花酥」，及擁有步步高升好寓意的「團圓臘味瑤柱蘿蔔糕」等五菜一湯二點心。凡購買「龍騰四海團圓年菜套組」即贈送精美保溫袋及「醉月樓單點菜單85折抵用券」乙張。更多詳情請上www.shangri-la.com/tainan洽詢。
台南桂田酒店推出外帶年菜，七道料理要你吃得澎拜又盡興，「迎春五福喜臨門」烏魚子、九孔、筍絲封肉、八寶丸、和風蝦，清爽開胃；「干貝古早海鮮翅」微酸帶甜；「松子醋溜西湖魚」入口酸甜鮮嫩；「福祿呈祥醉海老」爽口海大蝦搭配綿密米糕，口口生香。「川耳菌菇燒土雞」上選土雞醃上特調醬汁爆炒，美味撲鼻。「金錢富貴黃金鮑」精選鮑魚彈牙好滋味，以獨家醬汁醃製，金華火腿、老母雞、赤肉熬煮高湯入味，加入大花菇、青花菜，元氣滿滿的鮮滋味。湯品「花膠一品佛跳牆」特選老母雞、珍貴花膠及多種山珍海味，以肉骨高湯、紹興酒與各種頂級佐料密封於罈，透過細火慢燉熬成。揭開罈罐瞬間，香氣四溢的濃郁湯頭。相關訊息請洽官網 http://www.queenaplaza.com/tainan/