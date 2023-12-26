許允樂「離婚談1年半」協議內容曝光！一度自責淚崩：常常哭成豬
藝人張兆志今（26）日宣布與結婚6年的老婆許允樂離婚，雙方均證實彼此在生育方面議題未達成共識，讓粉絲震驚又可惜。許允樂也在臉書透露兩人早為離婚一事談了1年半的時間，雙方也已分居長達半年之久，一度讓她淚崩自責，至於離婚的協議內容，她則表示，「沒有任何協議。」房子一人一半，貓咪也是一人一隻。
記者詹鎰睿／綜合報導
許允樂除了在臉書提到，她與張兆志在生育方面有各自的想法，並未達成共識，還透露了兩人早已分居的實情，「人生第一次遇到這難題，要練習與喜歡的人分開，有長達半年以上的時間，我一想到就能一秒變水龍頭、常常哭成一隻豬，曾經一度感到自責，是不是因為自己的需求，導致這段婚姻的挫敗？」
所幸，張兆志不斷在一旁安慰著許允樂，「而先生依然成熟且有愛的給予我安慰，他說，首先請妳牢記，我們倆很健康面對自己的堅持與需求，誰都沒有遭遇挫敗，因為我們很勇敢，能坦承說出真心話，給對方做選擇的自由這才是愛。」
「聊了365天、又談了大半年，我們已於今年簽下離婚協議。」許允樂接著曝光離婚協議內容，「協議內容是：沒有任何協議，房子一人一半，貓咪也是一人一隻，像當初手牽手輕鬆的走進事務所一樣。」她期許，十年後與張兆志依舊是輕鬆地一起前進，「只是這次捎著給對方的無限祝福與感謝，往前走之後，是分離。」
最後許允樂也鼓起勇氣，寫下對外界的關心，「請不用過度擔心，不用給太多安慰，我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來，把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完，剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已。」
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