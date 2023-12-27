寵物洗產地１／獸醫師遭澳洲列黑名單　揭秘「犬貓洗產地」手法

會偷渡的不只人，寵物界的「人蛇集團」也在悄悄運作！各國為了防範狂犬病入境，設下重重規範，但中國繁殖業者為了叩關澳洲，或飼主想方設法要帶寵物出國，就此串起了這條寵物「洗產地」的造假產業鍊，不只寵物繁殖業、寵物出入境代辦業者，令人震驚的是，連獸醫師都有人參與其中。
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這些違法手段其實已行之有年，在新冠疫情解封前開始「復甦」，不僅被國外主管機關「抓包」，更有兩個國家直接對台灣的農業部警示，並開出台灣獸醫師或代辦業者的「黑名單」，拒收名單上的獸醫師或代辦業者經手的申報文件。
究竟寵物出入境產業這項不能說的秘密，水到底有多深？《NOWnews今日新聞》獨家披露寵物代辦業者或獸醫師，是如何在哪些流程和文件上下其手，藉造假謀取暴利？
「不要說是我說的喔！」代稱A的獸醫師爆料時擔心身份曝光，但又看不下去同業的造假行為。「最常見的就是中國大陸進到台灣來，不管用什麽方式進來後，他就轉換身份變成是台灣狗。」A獸醫師說，國內獸醫師的角色，除了原產地寫上台灣外，還有人造的假寵物出口文件。
針對外國寵物入境，各國都有相應文件或入境隔離要求，避免狂犬病或其他傳染病闖入國門，飼主在出發前準備的文件，包括需委託獸醫師注射疫苗、身體檢查並簽核等相關文件，確認寵物的品種、年齡、身體狀況，另外還須注射狂犬病疫苗，並抽血寄送實驗室以確認犬貓體內的疫苗抗體是否足夠。另外寵物在出境7日內（或依各國規定）還需要到檢疫署轄下的檢疫站辦理輸出檢疫。
位於中國的繁殖業者企圖把寵物運到澳洲，但礙於澳洲農業部不收直接來自中國的犬貓，於是有繁殖業者先把寵物運來台灣「洗產地」，再轉往澳洲。如果依台灣和澳洲規定，犬貓入境台灣前抽血後觀察90天（3個月），以及出口澳洲前，需抽血後觀察180天（6個月）再出發，第三地中轉就不違法；加上台灣不收出生90天以內的犬貓，如果業者全程合法申報，加上運送和隔離時間，繁殖業者的「寵物」實際送進澳洲寵物店的櫥窗時，寵物已經至少1歲又1個月，也就是毛孩已從毛茸茸的可愛階段，長大為成犬或成貓，對寵物店來說已過了販售的黃金時間。
要求匿名的寵物運輸代辦業者私下透露，曾不只一次接到中國代辦業者的電話，證實了「洗產地」的造假產業鍊確實存在。「有些人他是覺得，在這邊等半年，成本會增加，畢竟寄養就半年了。」代辦業者解釋，考量成本和減少抽血後的等待時間（觀察期），還有讓特定搭不上飛機的品種犬貓順利出口，有對岸繁殖業者會聯手台灣的代辦業者和獸醫師，直接在文件上動手腳。
造假被星澳抓包 2獸醫師3相關業者入「黑名單」
外觀樸素，有著「菜市場」店名的《仁愛動物醫院》，甚至不存在在Google Map裡，但卻是國內辦理寵物出境文件的知名醫院，連外交官、大使都是常客。常在臉書分享代辦小故事的院長朱建光，去年8月就當起吹哨者，警示澳洲因為發現台灣有業者以假造品種、年齡的方式，把寵物「洗」進澳洲，為此澳洲把台灣列入寵物入境的「觀察名單」。（朱建光臉書）
記者向農業部防檢署求證，防檢署副署長徐榮彬則趕緊消毒說「國內假證件出境的很少，觀察名單也不至於」。
談到去年8月澳洲農林漁部跟我方的緊急會議，徐榮彬說明當時澳方先來信提出視訊會議的要求，由業務組同仁與會，會中澳方拿出一件台灣出口犬隻的申請案，懷疑犬隻跟原來檢疫的動物「年齡不符」，不過徐榮彬強調「澳方也沒有說他（獸醫師）就是開假證明，他們認為有疑慮」。
雖然在防檢署口中這是個案，但澳方後續直接將國內兩位獸醫師列入「黑名單」，也就是不接受由他們簽署的申請文件。對此，防檢署副署長徐榮彬解釋「我們輸出的動物犬貓，澳方認為少數獸醫師，可能開的文件，或是在整個實驗當中，他們認為可能不是那麽確實 」。
針對兩位在澳方黑名單的獸醫師，防檢署則是在出口澳洲文件上予以停權，卻沒有限制他們開立赴其他國家的文件。徐榮彬解釋「他（澳方）也沒說你的是假的或怎樣，他們有疑慮就是暫時先停」。
防檢署不斷強調類似的工作階層會議是常態，「我們也會去跟別國查證，進出口間的查證很頻繁」，同時打包票這不會影響台灣未來出口澳洲的檢疫，卻未具體回應未來若發生獸醫師疑似開立假證明時，該如何防堵與建立查驗機制。
對台灣犬貓出口文件有疑慮的國家不只澳洲，防檢署也證實，新加坡動物健康與福利處去年7月時，也來信通知因為發現入境犬貓年齡不符，暫停核發國內3家寵物相關業者寵物入境許可，可見從台灣出口的寵物檢疫文件，在國際上引發疑慮已非單一個案。