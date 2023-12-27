寵物洗產地2／入境造假方程式曝光　換血、P圖、名犬變混種

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犬貓年齡造假 巴哥犬變混血犬
大多國家都有限制入境犬貓的最低年齡，像台灣要求必須出生90天（3個月）以上，美國更要求年齡6個月以上；另外，航空公司也有限制上機寵物的最低年齡，繁殖業者為了規避年齡限制，會要求獸醫師在健康證明書上寫「老一點」，或是在出生證明上就造假。
由於短吻犬／貓（扁鼻犬／貓）的呼吸道有先天缺陷，因此名列不少航空公司的拒絕往來戶，或限制搭乘飛行時數，其中包括廣受飼主喜愛的巴哥、波士頓犬或波斯貓都是被拒絕的名單。朱建光就曾遇過飼主為了帶自己的波士頓梗犬回澳洲，硬凹說是混種犬，要求他在健康證明書上註明「混種」，被他一口拒絕。
「此狗非彼狗」 A狗血液申請證明B狗出國
要求匿名的寵物代辦業者解釋，尋求協力出口犬貓至澳洲的中國運輸業者，會要求他們先申請好一張晶片，接著抽其他狗（貓）的血，取得狂犬病力價證明。如此一來，中國的犬貓來台只要植入事先申請的晶片，不僅直接洗成台灣狗，也不用等180天就能出發（澳洲規定台灣赴澳洲的犬貓，抽血日起算180天才可入境）。這種預做晶片加證書的作法，對繁殖業者來說，不僅省下觀察期的成本，犬貓抵達澳洲時也還小於1歲，就不會錯過販售的黃金期。
至於各國實驗室的狂犬病抗體證明上，到底有哪些內容？主要顯示的有寵物晶片號碼、品種、性別、年齡等，這些資訊本來就難以證明，證書跟出口的犬貓是同一隻，因此成為不肖業者鑽漏洞的途徑。
《仁愛動物醫院》院長朱建光解釋，以前國外某實驗室的漏洞，甚至大到報告上不寫品種 ，只要列晶片號碼。不過他強調造假背後還是「獸醫師個人職業操守的問題」。
竄改實驗室證書 黃金獵犬變德國狼犬
朱建光回憶幾年前，台中檢疫官曾發現狂犬病力價報告作假的案件。「國外狼犬進來台灣，台中檢疫官檢查報告上的序號，就寫信去瑞士檢疫單位確認，結果出現的報告是黃金獵犬的」，最後抓到竟是飼主自己拿黃金獵犬的證書，用Photoshop軟體篡改。
一位匿名的A獸醫師就說，10年前還曾聽說有動物醫院，直接將一疊健康證明書蓋好公章，一張賣200、300元，給客人自己寫，「真的很丟臉！」A獸醫師忍不住痛斥。
中華民國獸醫師公會理事長譚大倫分享自己在紐約獸醫院執業的經驗：「國外他們很重誠信，一旦被發現不管是年齡造假、品種造假或是產地造假，你就會被放在黑名單裡，你開的健康證明書是不被承認的」。為此，譚大倫呼籲國內也應該建立獸醫師「黑名單」機制。