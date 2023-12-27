寵物洗產地4／ 各國鬥法防堵假文件　澳洲祭超嚴格規範

我是廣告 請繼續往下閱讀
相對於澳洲，台灣防檢署反而在今年9月提出寵物入境免隔離草案（詳細規範請見下圖），預計與隔離7天的方案雙軌並行。但他國提高強度的同時，我國卻新增免隔離措施，該如何防範狂犬病隨著假證明進入台灣？防檢署副署長徐榮彬表示，經過風險評估，將入境前的檢疫時間拉長外，一切都回歸入境文件審查。
只是當記者追問如何防範入境的文件有造假，徐榮彬表示，防檢署只能在假設大家在合法申請狀況下做「合理管控」，不能把個別違規個案視為常態。言下之意，我國的狂犬病防治規範是「防君子不防小人」，官方似乎無意對可能闖關的違法犬貓做設防。
至於我國有沒有像新加坡、澳洲祭出「黑名單」的模式，以降低假文件風險？徐榮彬回應，國內沒有黑名單，「不能因為懷疑就去公布」，但針對高風險國家或有造假疑慮的實驗室，會做重複確認。
各國出招防犬貓假文件 指定實驗室、QR Code
為了防範文件遭到變造，包括台灣、日本、韓國等國家的動植物檢疫部門，都有指定的檢疫實驗室，如果毛孩出發的國家沒有被認可的實驗室，甚至需要越洋寄血清到其他國家的實驗室檢驗。例如飼主如果要帶寵物從東南亞國家回台灣，就只能將血清檢體寄到其他國家的實驗室。
包括台灣和部分國家的檢疫單位或實驗室，現在也結合了科技防疫，新增有防偽功能的QR code或同步上傳實驗室報告，外國防疫單位可確認手中的紙本文件是否和正本相符，避免造假或被P圖剪貼。
另一個強化國門的方法，是延長入境申請的審核時間，和狂犬病力價檢測的抽血時間。像澳洲於今年3月起，更改檢疫規定，如果沒有在出境180天前，通過官方獸醫師檢視動物身份辨識特徵並開立聲明，犬貓入境澳洲就需要隔離30天（原規定隔離10天）。等於需要官方確認寵物在出口前6個月就在當地，避免像中國狗在短時間「洗產地」來台，套預先做好的晶片和文件，闖關澳洲。
根據疾管署資料，狂犬病是人畜共通且致死率接近100%的傳染病；一旦闖關成功，不只國內的犬貓和野生動物，國人的健康都可能面臨重大危機。寵物出入境的文件審核，不只是為了國際形象，防疫，才是背後的中心準則。