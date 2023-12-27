百萬象迷瘋狂！中信兄弟與讀賣巨人交流戰台北捷運主題車廂登場
TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合明年3月在臺北大巨蛋開打，讀賣巨人將首度以全一軍陣容來台與中華職棒2支人氣球隊進行交流賽，3月2日先對上中信兄弟，3日再出戰樂天桃猿，主辦單位特別在台北捷運「板南線」推出賽事主題車廂，熟悉的球星身影與設計巧思讓球迷直呼「太熱血了！」。
記者吳政紘/綜合報導
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」自11月底公告消息後，在體壇掀起一陣討論熱潮，可見台日球迷對這場賽事都相當期待，主辦單位順著這股棒球旋風，在台北捷運「板南線」特別規劃了賽事主題車廂，從圖面上還可以發現賽事重要消息，就是日職看板球星坂本勇人、岡本和真、菅野智之、丸佳浩以及12月來台參與啟售記者會的「終結者」大勢，中職則是當家球員林子偉、林立、廖健富、江坤宇、王威晨、詹子賢皆有出現；另一巧思是捷運車門開關門的同時，能看到台日雙方球星相互應戰的效果，畫面非常有趣！
一直以來主打「全一軍陣容」的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」球員名單目前尚未公佈，但讀賣巨人社長今村司日前在記者會上掛保證，在新任監督阿部慎之助的帶領下，巨人明年一定會派出全一軍陣容來台！令人十分期待。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」目前尚有少量席位，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/Ojdgl3）。主辦單位目前正持續以座位全數開放為最終目標進行溝通中，滿足台灣球迷期待，最新消息請鎖定官網(https://reurl.cc/p5N8Qx)或官方粉絲專頁(https://reurl.cc/6QmXAd)。