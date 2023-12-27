國際局勢動盪　歐盟今年申請難民人數將破百萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於敘利亞、阿富汗、伊拉克人大量湧入，歐洲曾在2015、16年爆發難民危機，如今再度出現難民潮，今年到10月為止的難民人數比去年同期增加22%。
葛瑞格里接受德國「馮克媒體集團」（Funke Mediengruppe）訪問時分析，這波難民潮從2022年年中開始，主要來自敘利亞、阿富汗、土耳其、哥倫比亞、委內瑞拉等國，其中一半的申請者可順利獲得庇護身分。
葛瑞格里強調，周遭世界愈來愈不穩定，對庇護的需求只會增加，預期2024年將是「充滿挑戰的一年」。
德國是難民到歐洲的主要目的地，在德國申請難民資格的人數占全歐盟的27%，比法國和義大利加起來還多。
據德國聯邦移民與難民局（BAMF）統計，今年到11月為止共有32萬6000人提出難民申請，人數比一年前大增52%。
此外，俄軍入侵迫使烏克蘭人逃離家園，到10月為止歐盟已收容416萬名烏克蘭人，比年初多32萬人；其中德國人數最多，達117萬人，其次是波蘭的96萬人。
去年2月俄烏戰爭爆發後，歐盟立即啟動臨時保護機制，方便逃出來的烏克蘭人生活與工作，無需提出難民申請，在德國每個月還可領取基本生活津貼。
為繼續幫助逃離戰火的烏克蘭人，今年9月歐盟成員國決定將這個機制延長至2025年3月。（編輯：郭中翰）1121227