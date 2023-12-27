英超／伯恩茅斯主帥遭禁賽！子弟兵爭氣3:0擊退富勒姆拿下4連勝
英超聯賽昨（26日）也上演「拆禮物日大戰」，其中近況火熱的伯恩茅斯將對決富勒姆，雖伯恩茅斯主帥Andoni Iraola遭禁賽僅能在觀眾席觀戰，但伯恩茅斯仍以3:0擊退富勒姆，收下近期4連勝，其中伯恩茅斯最近7場比賽中，更是拿下6勝1和的戰績。
記者張志宇/綜合報導
本場富勒姆在開賽前10分鐘就有3次得分機會，但都無功而返，來到比賽44分鐘時，伯恩茅斯中場Alex Scott一次推進中，將球妙傳給左路的Justin Kluivert，隨後起腳射門造成富勒姆門將Bernd Leno判斷失誤，伯恩茅斯1:0先馳得點。
此後富勒姆反撲無力，反觀伯恩茅斯分別靠著Dominic Solanke與替補Luis Sinisterra各進一球，終場便以3:0擊退富勒姆。
由Andoni Iraola領軍的伯恩茅斯在本季英超前9輪都未嘗一勝，直到第10輪才拿下本季首勝，但隨後又被強權曼城以6:1血洗無緣連勝，當時伯恩茅斯排在英超第18位，保級之路相當艱辛。
但在此後伯恩茅斯爆發，在11月12日擊敗紐卡索聯後，先後擊敗謝菲爾德聯、水晶宮、曼聯、諾丁漢森林、富勒姆，與和阿斯頓維拉戰成平手，近7場拿下6勝1和的戰績，也讓排名躍升至第10名，大大緩解保級之路壓力。
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