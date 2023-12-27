▲癌症治療多選擇　面對癌症更放心

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賈伯斯、奧黛莉赫本都有，神經內分泌腫瘤非絕症！根據 2015年國衛院統計資料顯示，神經內分泌腫瘤在台灣發生率約為每十萬分之3.162，其中被診斷最多的是發生在直腸的神經內分泌瘤。台大醫院內科部副主任暨代謝內分泌科主任王治元教授表示，神經內分泌腫瘤是同時合併有內分泌及神經特徵的病變細胞所形成的腫瘤，可能發生在全身任何器官，由於這種腫瘤有能力分泌荷爾蒙，因此除了腫瘤本身對正常組織的侵犯、壓迫、破壞造成威脅外，有些還會出現荷爾蒙分泌過量的症狀。蘋果創辦人賈伯斯、女星奧黛莉赫本和電影《少年 Pi 的奇幻漂流》裡的印度男星伊凡卡漢都是神經內分泌瘤的患者。
即使已經出現症狀，也很難早期發現！台大醫院內分泌科施翔蓉教授補充，診斷神經內分泌腫瘤的過程，一般會做病理切片來確認診斷，並視不同狀況選擇安排電腦斷層、核磁共振、或正子造影等影像檢查，以確認腫瘤大小、位置、擴及範圍，另外也可以抽血驗尿檢測相關的生物指標。臨床上，神經內分泌腫瘤相關的荷爾蒙分泌異常症狀包括熱潮紅、發熱、心悸、氣喘、腹瀉、皮膚炎、難治性胃潰瘍、低血糖導致嚴重飢餓感及盜汗等，由於很多症狀沒有特異性，因此常被當作一般病痛處理，加上許多患者初期甚至沒有症狀，所以很多神經內分泌瘤是在健康檢查時意外發現，並且有不少患者是發生轉移、出現比較嚴重症狀後才就醫。若能早期發現，手術切除是最有效的治療方式。
標靶、化療以外的另一種選擇，新療法三年存活率可達 8 成！當神經內分泌腫瘤長得太大或出現多處轉移，無法以手術切除或局部治療時，就會考慮進行體抑素類似物治療、標靶治療或化療，但這些治療在有些患者效果不佳或產生無法耐受的副作用，因此也可以考慮進行「PRRT療法」。台大醫院核子醫學部鄭媚方科主任解釋，在大多數神經內分泌腫瘤細胞表面有一種「體抑素受體」，所謂 PRRT 治療，就是將帶有微量放射性的元素，連結在能與此受體結合的標的物上面，將放射性藥物導入腫瘤組織內，並且局部釋放高能量的β射線，以有效殺滅腫瘤細胞，並精準避免放射線對人體其他組織器官造成傷害。國外研究顯示，接受 PRRT 治療的患者，三年存活率可達 80％。
台大同位素病房年底重新開幕，家族史者應接受篩檢！台大醫院內科部王治元教授說，有鑒於神經內分泌腫瘤診治不易，需要跨科別的團隊共同合作，才能替患者打造最合適的診治策略，因此，台大醫院睽違多年，擴建總院區同位素治療病房，預計今年底重新營運，嘉惠更多病友。提醒民眾，在腸胃道腫瘤中，神經內分泌腫瘤的發生率僅次於大腸直腸癌，建議若腸胃道有相關症狀，應盡快就醫診治。另外，目前醫界已證實，某些遺傳性基因異常可能導致多發性神經內分泌腫瘤，建議有家族病史的民眾定期接受篩檢，有助於早期發現早期治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60266
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