▲一旦發作就會逐漸失去視力　預防突如其來的青光眼

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突如其來的眼睛痛與頭痛 可能是青光眼發作了對球友來說…不，是對全體現代人來說，最可怕的眼部疾病就是青光眼。因為青光眼一旦發作，就會逐漸失去視力，置之不理還會導致失明，非常可怕。除了糖尿病性視網膜病變之外，青光眼是造成後天失明的首要原因，以四十歲以上每20人就有1人；七十歲以上每7.5人就有1人罹病的比例來說，絕對稱不上是罕見疾病。
「我們的眼球因為房水形成的內壓而像氣球一樣膨著，但當房水的循環失去平衡、眼壓（眼球內壓）上升時，會導致視神經繃緊，進而斷裂。眼睛的視野隨著視神經的斷裂逐漸縮減，這就是典型的青光眼」（朝岡亮醫師，以下皆同）
青光眼可以分成三大類（請參見下頁專欄），有兩種經由眼壓引起，其中，會在某天突然病發、來得又快又急的就是「原發性隅角閉鎖型青光眼」。比例上雖然不到整體的百分之十，但卻絕對不可輕忽。
「這種疾病是因為位於眼球表面的角膜內側與虹膜之間的隅角閉鎖，造成房水無法流動，進而導致眼壓上升。典型的症狀為急性發作，眼壓突然上升，導致眼睛疼痛、頭痛、想吐等症狀。如果就這樣置之不理一個星期，失明的機率很高。不過這種疼痛很少有人忍得住，所以發病的人都會到醫院報到。這個時候疾病已經正在發展，視野已經縮小了很多。」
眼壓的正常值約為10∼20㎜Hg，而青光眼會突然衝到60以上，眼睛一定是布滿血絲。「問題在於，我們很難自行察覺隅角正在縮小。想要在隅角完全閉鎖之前處理，就必須事先了解自己是否屬於隅角容易閉鎖的體質。」
有遠視的人就該 現在立刻接受檢查那麼，為了避免突如其來的劇烈疼痛，我們該怎麼做？「容易發生『隅角閉鎖』的人，常常都有遠視。從小就視力良好、一輩子都跟眼鏡無緣的人，我想大概一直都活在他人羨慕的眼光中，打球時應該也很少追丟遠方的球。簡單來說，這些人可能天生就是遠視，但是幾乎沒有人會發現自己是罹患青光眼潛在族群。有遠視的人因為眼球本來就比較小，而水晶體相對偏大，導致虹彩容易被由前往後推。如果再加上老化導致的白內障，水晶體混濁肥大壓迫到隅角，房水的流動就會變得更糟。」越是自豪視力良好的球友，就越要早日接受眼科檢查。
【解說】
東京大學醫學院眼科視覺矯正科學 特別講師
朝岡亮
醫學博士。曾於東京醫大、濱松醫大、英國Mooelds Eye Hospital及City University London（日本學術振興特定國派遣研究員）等任職。曾獲國際視野學會學術獎金獎、GlaucomaSummer Camp，Young Investigator Award等獎項。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第51期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60366
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