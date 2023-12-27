王鴻薇稱賴皮寮害慘綠民調 王義川譏「侯收租1月可買3間賴老家」
國民黨立委王鴻薇今天到南投，為同黨立委候選人游顥輔選，她指出賴皮寮事件讓民眾對賴清德觀感惡劣，民進黨因此元氣大傷，不分區、區域立委民調遭拖累、持續下滑中。民進黨不分區立委候選人王義川則譏，賴老家市值才70幾萬元，侯友宜文大宿舍月收200萬租金，一次夠買3間。
記者顏幸如／南投報導
國民黨立委王鴻薇今（27）日到南投陪立委候選人游顥掃街，受到民眾歡迎。王鴻薇受訪時指出，民進黨高喊土地正義、居住正式，但賴皮寮事件讓民眾發現，賴清德示範了硬拗、特權與謊言，到現在還賴著不拆，讓社會大眾尤其是年輕人無法接受，也導致民進黨出現嚴重的選情危機，不分區和區域立委民調都在下滑中，許多選情穩定的區域變成五五波和激戰區。
王鴻薇說，自己和游顥認識多年，他的衝勁和熱情，大家都有目共睹。反觀民進黨立委都是黨意凌駕於民意，沒在傾聽人民的聲音，呼籲大家支持年輕專業的候選人進入立法院換血。
民進黨不分區立委候選人王義川則為台中市立委張廖萬堅站台，他表示一切都是選舉操作，賴清德老家是早年的「販厝」，經查老屋實價只有70幾萬元，但侯友宜的文化大學凱旋苑，一個月可以收租200多萬元，夠買3棟賴清德老家。中南部的父母如果有兩個孩子讀文化大學，光是租金一個月就要籌3萬多元，這就是國民黨的居住正義嗎？
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