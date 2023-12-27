教團曝幼教最扯10大事件！與教師同工不同酬　教保員連國旅卡都無

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「教保員被《勞基法》綁住的30分鐘休息時間，是免費的延長工時」獲429票居次。全國幼教產業工會指出，《勞基法》第35條教保員要遵守，但每天的午休30分鐘，要陪吃陪睡，全國教保人員無人能休，更造成延後下班30分鐘的現象，教育部、勞動部始終未能積極面對。
「教保員加班只能申請補休，多數公幼無法申請加班費」獲323票居第3名。全國幼教產業工會表示，各地方政府教育局完全沒有編列也不准學校編列給教保員的加班費預算，所有的加班都只能申請補休，看似合法，但卻鑽法律漏洞，在申請時就要你勾自願補休的選項，才同意加班。
其餘尚有「教保員請假限制多，不能外聘代課老師，要拜託園內人員幫忙代才能請假，常常有請假需求還被暗示要排在寒暑假」；「公幼適用《勞基法》教保員已12年無申訴制度」；「教保違法調查新法，家長循檢舉達人模式，一有疑慮就投訴」；「各縣市延長照顧班常因學生少，要求帶班老師降鍾點費」；「準公幼大撒幣，公幼大减師，常遇缺不補」；「餵藥規定無法強制落實，讓現場人員承擔風險」；「公幼未依《勞基法》規定，至少3個月開勞資會議」。
許文菁表示，「各縣市延長照顧班常因學生少，要求帶班老師降鍾點費」是該會認為最可惡的事情，政府大量補助了準公幼，發
現影響公幼招生後，再回頭來要求公幼課後留園開到下午6點，甚至成為選舉政見要延到7點，還可以過夜，但政府有沒有想過，幼教職場中不少人也是為人父母，也有自己的孩子要照顧。
許文菁批評全台灣各縣市教育局帶頭成為慣老闆，竟要求課後留園的孩子如果少了，要降低老師的鐘點費，如同今天營業場所生意不好，就降員工薪資，這種事只有縣市政府教育局做得出來！
許文菁呼籲政府針對教保人員最在意的10項事件加以改善，讓教保人員可以有尊嚴地提供教保服務，讓幼兒可以在安全的環境中成長。要辦課後留園大家共體時艱可以，但請付給教保人員合理的待遇，請國教署糾正調降鐘點費的縣市，並編列加班費；在制度面，檢討國旅卡相關福利及申訴制度。
全國幼教產業工會請政府重視教保員的權利與福利，學校如同一間公司，可以有不同薪資差距，但是福利不該有所差別。