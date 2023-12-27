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教團曝幼教最扯10大事件！與教師同工不同酬　教保員連國旅卡都無

▲全國幼教產業工會今（27）日發布2023年幼教最扯10大事件，教保員與教師同工不同酬居首。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.27）
▲全國幼教產業工會今（27）日發布2023年幼教最扯10大事件，教保員與教師同工不同酬居首。（圖／記者李琦瑋攝，2023.12.27）

記者李琦瑋／台北報導

全國幼教產業工會針對教保人員進行「本年度幼教最扯10大事件」，有將近3000票的投票數，今（27）日公布結果，前5名都是因為制度造成教保員與教師同工不同酬、各種不公不義的現象，而年度幼教新聞事件則以新北餵藥案、違法調查居冠。

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10大事件中居首的是「教保員是無考績獎金、國旅卡、專業加給的次等教師」，共獲626票。全國幼教產業工會理事長許文菁指出，教保員是正式員工，有些也有教師證，且與幼兒園教師的工作沒有不同，也得兼任行政職，但福利落差卻很大，全國學校教保員是唯一沒有國旅卡的正式員工，連工友都有，具有教師證的教保員，用更專業的態度帶孩子卻無專業加給，工會曾經向教育部國教署爭取過，卻未獲回應，只因教保員適用《勞基法》，所以政府只會給最低標保障。

「教保員被《勞基法》綁住的30分鐘休息時間，是免費的延長工時」獲429票居次。全國幼教產業工會指出，《勞基法》第35條教保員要遵守，但每天的午休30分鐘，要陪吃陪睡，全國教保人員無人能休，更造成延後下班30分鐘的現象，教育部、勞動部始終未能積極面對。

「教保員加班只能申請補休，多數公幼無法申請加班費」獲323票居第3名。全國幼教產業工會表示，各地方政府教育局完全沒有編列也不准學校編列給教保員的加班費預算，所有的加班都只能申請補休，看似合法，但卻鑽法律漏洞，在申請時就要你勾自願補休的選項，才同意加班。

其餘尚有「教保員請假限制多，不能外聘代課老師，要拜託園內人員幫忙代才能請假，常常有請假需求還被暗示要排在寒暑假」；「公幼適用《勞基法》教保員已12年無申訴制度」；「教保違法調查新法，家長循檢舉達人模式，一有疑慮就投訴」；「各縣市延長照顧班常因學生少，要求帶班老師降鍾點費」；「準公幼大撒幣，公幼大减師，常遇缺不補」；「餵藥規定無法強制落實，讓現場人員承擔風險」；「公幼未依《勞基法》規定，至少3個月開勞資會議」。

許文菁表示，「各縣市延長照顧班常因學生少，要求帶班老師降鍾點費」是該會認為最可惡的事情，政府大量補助了準公幼，發
現影響公幼招生後，再回頭來要求公幼課後留園開到下午6點，甚至成為選舉政見要延到7點，還可以過夜，但政府有沒有想過，幼教職場中不少人也是為人父母，也有自己的孩子要照顧。

許文菁批評全台灣各縣市教育局帶頭成為慣老闆，竟要求課後留園的孩子如果少了，要降低老師的鐘點費，如同今天營業場所生意不好，就降員工薪資，這種事只有縣市政府教育局做得出來！

許文菁呼籲政府針對教保人員最在意的10項事件加以改善，讓教保人員可以有尊嚴地提供教保服務，讓幼兒可以在安全的環境中成長。要辦課後留園大家共體時艱可以，但請付給教保人員合理的待遇，請國教署糾正調降鐘點費的縣市，並編列加班費；在制度面，檢討國旅卡相關福利及申訴制度。

全國幼教產業工會請政府重視教保員的權利與福利，學校如同一間公司，可以有不同薪資差距，但是福利不該有所差別。

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