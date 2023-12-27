台大「獸醫乃」近況曝！任台灣首席評估獸醫師、關注短吻犬健康

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台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔說明，「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」可能導致患病犬隻表現運動不耐、呼吸道阻塞音、睡眠呼吸中止症等症狀，嚴重者可能致命。RFG Scheme將短吻犬的病情分為4個等級，第0級為無症狀犬隻，第3級為嚴重呼吸道阻塞犬隻，應及早接受治療且不適合繁殖使用，將有助於提高飼主、獸醫和繁殖者對短吻犬呼吸疾病的認識，促使改變飼養、診療和繁殖的現況。
台大表示，在農業部動保司的支持下，由劉乃潔領導的小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室將負責執行台灣區域RFG Scheme，目前已有10餘個國家參與，台灣為亞洲首個加入該計畫的國家，並由劉乃潔擔任台灣首席評估獸醫師。
劉乃潔說，全球動保意識上升，多國政府開始管控品種繁殖，農業部動保司積極推動多項政策，包括動物保護、寵物繁殖及買賣、動物福利與飼主責任等；對於台灣現有的短吻犬繁殖及買賣政策規範，未來有望列入「短吻犬呼吸功能分級計畫」，台大獸醫專業學院期望透過實施此計畫，引起社會對短吻犬動物福利的高度關注。
台大表示，劉乃潔團隊於2023年11月分別在台大獸醫系、國立屏東科技大學獸醫系以及國立中興大學獸醫系舉辦3場獸醫師培訓，共有60位獸醫師取得認證，包括外科教授和地方動物醫院的資深醫師。這些獸醫師將於2024年1月1日開始執行計畫，民眾飼養的犬隻及寵物業者販售犬隻、繁殖業者種公種母皆可參加，並簽發正式呼吸功能評估分級證書。