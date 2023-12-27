▲掉髮好苦惱，居然是甲狀腺失調　名中醫周宗翰公開解方

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甲狀腺低下、亢進都可能異常落髮甲狀腺亢進一般症狀是失眠、心悸、怕熱，體重減輕、手抖、大便頻繁，頭髮細等，容易增加掉髮的速度；而甲狀腺低下則無法合成頭髮所需的材料，長頭髮的速度比不上掉髮的速度，周宗翰中醫師表示，在中醫來看調整甲狀腺，就是在調整免疫系統，免疫系統錯亂，與內分泌失調及過敏有關，治療甲狀腺低下都會以補益氣血為主，甲狀腺亢進則以疏肝理氣為主，多數經過治療，頭髮會再長回來。
避免高溫吹整頭髮 飲食多攝取含膠原蛋白食物甲狀腺機能低下症和甲狀腺機能亢進症患者必須面對脆弱、乾燥和易斷裂的頭髮問題，然而，掉髮問題造成的壓力會讓甲狀腺問題的症狀惡化。周宗翰中醫師說明，情緒不穩與壓力，會讓狀況變得更糟糕，如此惡性循環，所以及早治療，荷爾蒙活動與頭髮健康之間存在必要的關聯。首先要適當調適自己的情緒，平時吹頭髮時避免高溫以及接觸熱源，如電棒、離子燙板、以及其他的加熱設備是頭髮健康的頭號敵人，尤其是已經因甲狀腺問題而弱化的頭髮。
周宗翰中醫師建議，多攝取含有膠原蛋白的食物，含氨基酸的蛋白質能夠強化頭髮和增加彈性，是保持良好狀態所必須的營養素，通常建議木耳，動物的膠質為佳，飲食上不宜過食肥甘厚味，如肥肉、火腿、鹹魚、臘肉、香腸、胡椒等，以免助熱、助濕、生痰化熱。
也應避免菸酒、咖啡、油炸物、辛辣及刺激性食物和海帶、海苔、紫菜、海鮮等含碘較高的海產品，青菜中如果含碘只要不吃多就沒有關係。四物湯、八珍湯、十全大補湯等溫補中藥，甚至當歸鴨、羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等熱性食補，食用前應先經由中醫師評估體質證型，切勿自行進補。
本身有內分泌失調的問題，不宜作太劇烈的運動，當甲狀腺亢進發作時會大量消耗心臟功能，心跳快又紊亂，打出血液量也可能不夠，一旦心臟無法負荷，容易喘並引發心律不整，甲狀腺疾病患者若要運動應適量即可，另外，應食用不含碘的食鹽；服用綜合維他命時，也要注意維他命是否含碘。而如照Ｘ光要打顯影劑時，也應提醒醫檢師自己有甲狀腺亢進的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60374
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