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屁孩殺蟲劑燒中壢家樂福！王俊超霸氣喊「不求償」　損失逾3億元

▲12月3日凌晨，桃園市中壢區中華路二段家樂福量販店，突然竄出火光跟濃煙，消防單位獲報派遣人車前往救援，經初步了解，火警位置是店內地下1樓，但詳細原因還有待釐清。（圖／翻攝畫面）
▲12月3日凌晨，桃園市中壢區中華路二段家樂福量販店，突然竄出火光跟濃煙，消防單位獲報派遣人車前往救援，經初步了解，火警位置是店內地下1樓，但詳細原因還有待釐清。（圖／翻攝畫面）

記者鍾怡婷/綜合報導

桃園中壢區家樂福中原店12月初發生火災，肇事者是3名年輕男子在賣場清潔用品區打鬧，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，導致火勢一發不可收拾，家樂福中原店被迫停業，還有10多間外商包括World Gym、薩莉亞都暫停營業，今（27）日總經理王俊超談及此事，中原店火災初步預估損失3億元，不過王俊超霸氣表示「家樂福不會向肇事者求償」，賣場損失會向保險公司申請理賠。

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家樂福中原店12月4日凌晨發生火警，根據警方調查指出，20歲郭男、20歲黃男、24歲周男在清潔用品區玩鬧，郭男在兩名友人慫恿下，竟拿賣場內的殺蟲劑，噴向點燃中的打火機，立刻引發賣場火勢。目前包括賣場、美食商店街，像是World Gym、薩莉亞等也暫停營業中。

今（27）日總經理王俊超表示，家樂福中原店火警後初步預估損失不含每日營業額已突破3億元，除了起火樓層外，高溫、濃煙影響包括地下一樓、二樓，地上一至三樓，所有地板都因高溫損壞，且為了維持現場，等保險評估理賠，賣場恢復正常營業還得再等等，中原店為家樂福分店年營收排行第6，農曆年檔期仍無法營業，會讓中原店年營收直接損失逾2成。

王俊超提及，慶幸肇事者沒有因為火勢有生命危害，且起火後也主動出面承擔，家樂福主要會向保險公司申請後續理賠，即便保險無法承擔100%的營收損失，但也不會向縱火者求償。

不過值得注意的是，案件目前已進入司法流程，保險公司恐怕還是會按造法律流程，向肇事者索賠。

▲本月3日，桃園中壢家樂福量販店中原店，因3名男子持殺蟲劑朝點燃的打火機噴灑，釀成火災事故，火警發生畫面曝光，當時2名員工驚見火光，嚇得不知所措，期間還傳出爆炸聲響。（圖／翻攝記者爆料網）
▲本月3日，桃園中壢家樂福量販店中原店，因3名男子持殺蟲劑朝點燃的打火機噴灑，釀成火災事故，火警發生畫面曝光，當時2名員工驚見火光，嚇得不知所措，期間還傳出爆炸聲響。（圖／翻攝記者爆料網）

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