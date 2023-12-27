屁孩殺蟲劑燒中壢家樂福！王俊超霸氣喊「不求償」 損失逾3億元
桃園中壢區家樂福中原店12月初發生火災，肇事者是3名年輕男子在賣場清潔用品區打鬧，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，導致火勢一發不可收拾，家樂福中原店被迫停業，還有10多間外商包括World Gym、薩莉亞都暫停營業，今（27）日總經理王俊超談及此事，中原店火災初步預估損失3億元，不過王俊超霸氣表示「家樂福不會向肇事者求償」，賣場損失會向保險公司申請理賠。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福中原店12月4日凌晨發生火警，根據警方調查指出，20歲郭男、20歲黃男、24歲周男在清潔用品區玩鬧，郭男在兩名友人慫恿下，竟拿賣場內的殺蟲劑，噴向點燃中的打火機，立刻引發賣場火勢。目前包括賣場、美食商店街，像是World Gym、薩莉亞等也暫停營業中。
今（27）日總經理王俊超表示，家樂福中原店火警後初步預估損失不含每日營業額已突破3億元，除了起火樓層外，高溫、濃煙影響包括地下一樓、二樓，地上一至三樓，所有地板都因高溫損壞，且為了維持現場，等保險評估理賠，賣場恢復正常營業還得再等等，中原店為家樂福分店年營收排行第6，農曆年檔期仍無法營業，會讓中原店年營收直接損失逾2成。
王俊超提及，慶幸肇事者沒有因為火勢有生命危害，且起火後也主動出面承擔，家樂福主要會向保險公司申請後續理賠，即便保險無法承擔100%的營收損失，但也不會向縱火者求償。
不過值得注意的是，案件目前已進入司法流程，保險公司恐怕還是會按造法律流程，向肇事者索賠。