淋巴瘤助診用藥短缺！部分情形無法替代 食藥署啟動專案進口
衛福部食藥署今（27）日舉行例行記者會，並公布霍金氏病、淋巴瘤、支氣管性腫瘤等惡性腫瘤的助診用藥「鎵-67(Ga-67)注射劑型」短缺，國內唯一的供應業者因為機器歲修，預計113年2月7日至3月18日期間暫停生產而無法供應，而食藥署考量部分情況下該藥品無法替代，將於患者有需求時專案進口。
記者林志怡／台北報導
據西藥供應資訊平台公告，「核研檸檬鎵（鎵－67）注射劑」經行政院原子能委員會核能研究所核醫製藥中心通報，該品項因生產問題，預計113年2月7日至113年3月17日無法供應，且食藥署評估無替代藥品品項。
食藥署副署長陳惠芳說明，「鎵-67(Ga-67)注射劑型」的適應症為霍金氏病、淋巴瘤、支氣管性腫瘤等惡性腫瘤的輔助診斷用途，國內僅有1張藥品許可證尚在供應，藥品許可證持有商通報無法供應原因為機器歲修因素。
陳惠芳表示，考量部分情形無法以其他診斷方式替代，故於112年11月21日啟動公開徵求專案輸入或製造，目前已有業者有意願提出申請，將可補足缺口。
食藥署藥品組簡任技正楊博文則表示，該藥品以往每週用量約40瓶，半衰期約70幾個小時，一瓶會提供給不同病人使用，而每位病患做不同檢查時所需要的劑量也不一樣，所以比較難預估受影響的患者人數。