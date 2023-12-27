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名家論壇》黃至堯／如何在工作中找尋快樂心境？

▲根據統計，職場中有超過70%的人，對自己的工作定位或目標不明，不知往何處去，工作更多以應付為主。（示意圖/pixabay）
▲根據統計，職場中有超過70%的人，對自己的工作定位或目標不明，不知往何處去，工作更多以應付為主。（示意圖/pixabay）

文／黃至堯

轉眼又到了年底，這個月有多場演講，主題不約而同的都是「如何做好一對一的回顧與展望」。大環境不景氣的當下，一切圍繞著業績說話，人人都充滿了危機感。目前求職情況是僧多粥少，無論你面臨多大的壓力與煩惱，請千萬不要裸辭，因為找工作真的不容易！然而腦袋不換，光換工作，煩惱也絕不會消失。

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演講後常有高管問我“如何在工作中尋找到快樂的心境？”即便是人力資源專家的我，也面臨同樣問題。根據統計，職場中有超過70%的人，對自己的工作定位或目標不明，不知往何處去，工作更多以應付為主。

很多人以為從工作中挖掘出快樂的泉源是很困難的事，但事實上每個人都會有 所謂“心流時刻”這一種全身心投入的狀態，此時人們會忘記時間，感到極度愉悅和滿足。“心流”的特徵包括：

  1. 專注力：人們在心流狀態下能夠高度集中注意力，忽略外部干擾。
  2. 自我忘卻：人們忘記了自己的身份和時間，完全投入於活動中。
  3. 愉悅感：心流體驗常伴隨著極大的滿足感和幸福感。
  4. 清晰目標：人們在心流中清楚知道自己的目標和挑戰，並感到能夠克服挑戰。
現實生活中，工作往往身不由己，然而“心流狀態”卻可以頻繁地出現，包括運動、藝術創作、學習和工作等。心理學家米哈里(Mihaly Csikszentmihalyi)認為“心流”是一種最佳體驗狀態，通常在“挑戰和技能”之間達到平衡才會出現。挑戰太大會導致焦慮，反之技能太高會感到無聊。

心流體驗可以提高工作效率，提升創造力，並提供更豐富的生活體驗。你會樂於為此付出時間和精力，充分激發工作熱情，竭盡所能地做好工作。與此同時，你的心流(快樂源泉)會源源不斷為你輸送能量，一步一步走向更加快樂的職場生活。

最後我建議大家抽空思考，首先要從瞭解自己開始，進行自我對話。想想自己做什麼最開心，表現的最好？最擅長的領域？最喜歡/不喜歡的工作內容？與目標職位的差距？我經常問自己：這件事如果沒有錢你會願意做嗎？如果答案是YES！沒錢都願意做，基本可以肯定這就是你想做的事。試著把自己快樂的泉源記錄下來，逐步得出自己的人生目標，自然會找到“心流”，擁有掌握快樂工作的金鑰。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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