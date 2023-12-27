MLB／沒大谷也無山本!洋基補強遭道奇海放 美媒：將展開銀彈攻勢
美國職棒本季效力聖地牙哥教士隊的明星終結者Josh Hader，在休賽季投入自由市場，已經吸引多支隊伍關注，包含了洋基、遊騎兵、天使、費城人等隊都有興趣。先前曾傳出Josh Hader將等到大谷翔平、山本由伸決定去處後，才會決定下家，如今兩人確定皆情定道奇，Hader是否會在近日做出決定，也引發外界關注。
實習記者陳品翔／綜合報導
根據大聯盟官網記者Jon Morosi受訪時表示，洋基的下個目標，可能就是今年成為自由球員的明星終結者Josh Hader。目前市場上還有藍鳥隊的Jordan Hicks、光芒隊的Robert Stephenson等優質牛棚，但在大谷翔平、山本由伸爭奪戰輸給道奇後，洋基隊昔日「邪惡帝國」的實力似乎不復存在，今年在自由市場上沒有補進具有頂級實力的投手，也因此如今將目光放到了Josh Hader身上。
《運動畫刊》則是指出，洋基今年皆傳出有意爭取日籍好手大谷翔平、山本由伸，不過最終洋基皆輸給道奇，無緣引入兩名好手，同時另一位日籍好手松井裕樹確定加盟教士，這讓洋基在接下來的自由市場上，更願意用銀彈攻勢搶人。
今年休賽季洋基迎來教士隊的Juan Soto、Trent Grisham和紅襪隊的Alex Verdugo，幫助外野增強實力，洋基團隊的打擊實力也更為堅強。雖然打擊方面看似狀態良好，但若能在投手群迎來Josh Hader，將是給洋基球迷的禮物，對於對手來說，在比賽後段面對Josh Hader、Clay Holmes，將帶來很大壓力。