CATCHPLAY接檔衛視電影台！林襄邵雨薇床戲大放送 這部神片首播
CATCHPLAY電影台今（27）日宣布1月1日起承接原有「衛視電影台」，於有線電視61頻道為觀眾服務；推出電影《自由之聲》全台首播、自製台劇《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》、獨家首播國片《我最愛的笨男人》、金馬國片《疫起》、全新日本動漫《間諜家家酒 第二季》、娛樂秀曾博恩的《破蛋者》，其中自製電影《惡女》放送林襄、邵雨薇女神火辣床戲，內容精采可期，且將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。
記者黃雅琪／綜合報導
CATCHPLAY集團執行長楊麗貞說：「感謝各系統台合作夥伴和主管機關給我們這個機會，CATCHPLAY自2007年起深耕影視娛樂內容，從院線發行起家、跨足國際OTT平台和自製原創內容，較少為人知的是經營數位電影頻道也已10年，今日有機會擴大服務版圖，成為全國普及率最廣的有線電視基本頻道之一員，希望不負眾望，能提供更潮、更值得看的影視娛樂內容給觀眾，讓電視更好看。」
「CATCHPLAY電影台」2013年成立，內容涵蓋動作、懸疑、科幻、愛情、喜劇、藝術人文等題材，無論是好萊塢票房電影如《神鬼獵人》、《殺手保鑣》，得獎佳作如《幸福綠皮書》、《樂來越愛你》，亦或有口皆碑的經典影片如《花樣年華》、《重慶森林》等好作品一應俱全，未來擴大版圖後加入更多在地首播內容。
合作之系統台業者包括凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、中嘉集團所屬吉隆等12家、TBC所屬南桃園等5家及大豐等3家系統經營者、台數科集團所屬台灣佳光等6家及北港、大新店民主、屏南、天外天、大台中數位、新彰數位、聯維、寶福、世新及國聲共53家系統經營者，再加上中華電信MOD，涵蓋範圍達全台500多萬家戶。
此外，CATCHPLAY自2020年起跨足自製內容，獲文策院管理之國發基金共同投資成立「SCREENWORKS影響原創」，與業界頂尖創作者合作，從IP創意開發、劇本創作、籌備產製及市場行銷推廣等，已成功孕育許多精采作品如《俗女養成記2》、《良辰吉時》、《熙娣想聊》與即將推出的台劇《非殺人小說》、《讓我看見你是誰》等，目前亦有多個項目在籌備與製作中，期許未來能繼續為觀眾帶來資源充沛、更具質素之影視作品。
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