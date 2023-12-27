羽生結弦前妻105天短命婚後首發聲！他憤怒反擊：可怕的妄想
日本29歲花滑王子羽生結弦，與年長8歲的「美女小提琴家」末延麻裕子閃婚，卻因外界過度關注，不到幾個月就宣告離婚，結束105天的短命婚姻，前妻隱忍許久，昨日終於出面訴心聲，日媒一系列報導指出兩個家庭的差異，甚至批評羽生結弦對婚姻輕率、不夠保護妻子，譏諷他為媽寶，讓羽生忍無可忍，發文反擊表示「這些都是可怕的妄想！」
記者江芷稜／綜合報導
日媒對羽生結弦離婚非常不諒解，許多報導稱他為媽寶，沒跟新婚妻子同住，凡事都聽母親、姊姊的意見，甚至輕率地決定離婚，讓粉絲們霧裡看花。根據日媒《Daily新潮》報導，末延麻裕子打破沉默受訪，坦承與羽生結弦已經離婚，會努力朝著未來邁進。《週刊文春》則透露，末延麻裕子父親的好友、美妝公司社長安田，砲轟羽生結弦允諾「保護對方」的誓言攏是假，希望他能夠誠摯道歉。
一系列驚人報導，讓羽生結弦也不忍了，他昨（26）日在官方X平台表示，「這些新聞充滿可怕的妄想、想像、謊言，令我非常驚訝，就算真的提告了，勝訴也沒有什麼好處，所以我不會這樣做」，隨後又在官方IG上貼出手寫信，表示「從我10幾歲開始，不斷有這些謊言、妄想，與自己無關者寫出的報導，這真的很有趣，我會把所有精力、體力、技術投入到我最愛的滑冰中」，不願理會流言蜚語，並感謝粉絲支持，他會繼續滑冰。
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