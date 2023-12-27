快訊／48歲韓星李善均尋短陳屍車內　吸毒案轟動2個月留謎團

李善均因吸毒被勒索！向友人喊「救救我」　為籌3.5億內幕曝光

▲李善均因吸毒遭到勒索，為了籌3.5億韓元，他向友人開口借錢，甚至說出「救救我」。（圖／資料照）
▲李善均因吸毒遭到勒索，為了籌3.5億韓元，他向友人開口借錢，甚至說出「救救我」。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓演員李善均今（27）日被發現於車內輕生，享年48歲，震驚韓國娛樂圈。從10月開始李善均捲入吸毒風波，2度進入警局調查，驗毒品反應都是陰性；還被爆出婚外情、遭藥頭勒索3.5億韓元（約新台幣近900萬元），之前他為此向好友籌錢的往事，也再度被翻出。

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▲李善均拍過《我的大叔》、《寄生上流》等知名作品，是南韓一線演員。（圖／HODU&U娛樂IG）
▲李善均今日傳出輕生於車內，享年48歲。（圖／HODU&U娛樂IG）
據韓媒《Channel A News》報導，李善均被爆吸毒，警方透過他與毒品前科犯的帳戶、通聯紀錄，循線調查發現他遭到威脅，匯給前科犯3.5億韓元（約新台幣近900萬元）封口費，整起事件才會被揭開。當時他為了籌錢，甚至對好友說了「救救我」3個字。

韓國知名娛樂記者李鎮浩指出，李善均因為吸毒的關係被勒索，礙於家中經濟大權在老婆手上，李善均只好到處籌錢，李鎮浩表示，李善均最後向一位好友借到這筆鉅款，甚至說了「救救我」3個字，對方一聽到他的口氣，雖然也不知真實原因，就馬上借給他。

李善均23日才接受警方3度調查，訊後他在媒體前喊話「今天誠實地接受調查了，以後就希望警察在我與威脅犯的陳述之間，好好地判斷哪一方更有可信度」，豈料才4天時間，李善均選擇走上絕路，留下妻子和2個未成年的兒子。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

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