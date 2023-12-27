李善均因吸毒被勒索！向友人喊「救救我」　為籌3.5億內幕曝光

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韓國知名娛樂記者李鎮浩指出，李善均因為吸毒的關係被勒索，礙於家中經濟大權在老婆手上，李善均只好到處籌錢，李鎮浩表示，李善均最後向一位好友借到這筆鉅款，甚至說了「救救我」3個字，對方一聽到他的口氣，雖然也不知真實原因，就馬上借給他。
李善均23日才接受警方3度調查，訊後他在媒體前喊話「今天誠實地接受調查了，以後就希望警察在我與威脅犯的陳述之間，好好地判斷哪一方更有可信度」，豈料才4天時間，李善均選擇走上絕路，留下妻子和2個未成年的兒子。
李善均
生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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