2023必看台劇！小S激戰吳慷仁　楊謹華曾敬驊這部戲扮母子零負評

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主演：林予晞、鳳小岳、薛仕凌、王柏傑、李銘忠、宋芸樺、陳以文、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙
改編自台灣真實犯罪案件，劇情共分成《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》4部曲，內容包含了滅門血案、姦殺案、詐保案與冤獄案，雖然4件故事是獨立個體，但會被關鍵角色和一名記者的視覺緊緊串連，透過探討犯罪背後的人性與真實原因，研究信仰、誘惑、救贖和責任等議題。
借腹生子翻轉命運 安心亞代表作《牛車來去》
主演：安心亞、蔡昌憲、米克白、游安順、楊子儀
安心亞、米可白代表作就屬這部了！該劇描述1943年的台灣，安心亞為了改善家中環境，答應地主以換取一頭牛的代價借腹生子，為對方傳宗接代，藉此翻轉命運。與牛相依為命的主軸，也見證台灣經濟奇蹟的發展，全劇充滿對土地、小人物的愛與關懷，展現本土特有的人情味，以及在動盪時期，台灣社會中的人情義理故事。
賭上人生查罪犯 《模仿犯》金鐘獎大放異彩
主演：吳慷仁、柯佳嬿、林心如、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏
改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，描述台灣90年代，擅長偵辦兇殺刑案的檢察官「郭曉其」吳慷仁，碰上了一起的連續殺人命案，面對兇手的挑釁與惡劣，為了找出兇手犯案證據，賭上人生也要查明真兇的犯案證據。《模仿犯》更在今年金鐘獎入圍17個獎項，成為金鐘獎史上入圍最多獎項的戲劇。
選舉背後的議題 《人選之人－造浪者》展現領袖魅力
主演：謝盈萱、王淨、黃健瑋、賴佩霞、戴立忍、卜學亮
台灣首部幕僚職人劇，不只描述選舉，還刻畫候選人背後的幕僚故事，將職場、女性、家庭和社會的不安和動盪一一呈現，忠實揭露了政客們背後的幕僚職人辛酸血淚，及各種選舉背後的議題。其中戲如人生人生如戲，賴佩霞現實中一度將參選明年總統大選，雖然最後退出選戰，但若想知她站上競選舞台會時如喝，可從劇中見她展現女性領袖時的魅力。
與怪物溝通 零負評黑馬台劇《不良執念清除師》
主演：曾敬驊、宋芸樺、彭千祐、楊謹華、范少勳、鄭人碩、查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）
該劇被評為零負評黑馬台劇，雖然上檔時沒有巨大的火度，但其實在獲PTT一面倒獲得推薦，更被盛讚「從頭到尾都好看」。故事描述各種執念背後代表的故事，曾敬驊飾演不良少年「蒲一永」、楊謹華則演他的媽媽，劇中曾敬驊遇意外後陷入昏迷， 醒來發現自己居然有「怪物」溝通的超能力， 還被「執念化成人形」的怪物們纏上， 將帶著打怪小隊最「矇」女警宋芸樺、高顏值醫學生彭千祐、 一永的媽楊謹華，開啟打怪之旅。
菜鳥律師晉級了！《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》呈現律師百態
主演：天心、温昇豪、禾浩辰、陳庭妮、邱凱偉
台灣首部律政職人劇IP《最佳利益》，在首季獲得好評後，開拍續集《最佳利益2-決戰利益》和《最佳利益3－最終利益》。第2、3季講述一群菜鳥律師，進階到資深律師的生存競爭，在每次的案件中看見人性與社會現實面。更藉由律師的工作日常，呈現律師職場的百態。然而也能從每個案件中，剖析社會議題，探討人性的灰色地帶。
「湯英伸事件」改編 《八尺門辯護人》追兇找司法正義
主演：李銘順、初孟軒 、雷嘉汭
該劇以轟動台灣的「湯英伸事件」改編，案件涉及原住民遭到漢族欺壓、歧視和剝削等敏感問題。劇本從一樁外籍移工兇案為背景，李銘順飾演為死刑犯辯護的公設辯護人，集結法院替代役初孟軒 、印尼籍看護「Leena」雷嘉汭，對抗民意、政治、司法、財團、多元族群各方壓力，從中見識人性的複雜，在追尋兇案真相與司法正義的困難，更是善與惡的矛盾。
《此時此刻》大咖雲集 疫後時代探討人性距離
主演：王淨、朱軒洋、劉俊謙、郭雪芙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、楊銘威、張軒睿、宋芸樺、林哲熹、小S 徐熙娣、吳慷仁、劉品言、修杰楷、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊
《此時此刻》最大賣點莫過於超強大卡司，小S等了10年點頭演出、與吳慷仁禁忌的纏綿關係，林熙蕾相隔12年復出之作、就和林心如談女女戀。該劇講述疫情時代的10部溫馨小品，突如其來的生活改變，人們被迫產生變動、世界被迫停下腳步，人與人之間的距離拉遠了，但能透過這樣的狀態，靜下來重新審視自身，以及與家人、朋友的關係，最重要的宗旨為「愛依然在」。
「高氏」5口扣人心弦 《有生之年》金句連發
演員：楊貴媚、喜翔、吳慷仁、鄭元暢、張榕容、孫可芳、林哲熹、方志友、謝展榮
繼《16個夏天》和《華燈初上》後，林心如第三次與編劇杜政哲合作，《有生之年》聚焦「高氏」一家5口，男主角吳慷仁創業失敗、被女友甩，決定回家道別結束自己生命，發現家人過得很好才重新思考人生。因為劇情夠貼近生活而產生共鳴，台詞也是日常金句連發，讓人又哭又笑。
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