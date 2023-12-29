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2023必看台劇！小S激戰吳慷仁　楊謹華曾敬驊這部戲扮母子零負評

▲小S（右）《此時此刻》激戰吳慷仁是2023必看台劇；楊謹華和曾敬驊在《不良執念清除師》扮母子被讚賞是零負評台劇。（圖／Netflix提供）
▲小S（右）《此時此刻》激戰吳慷仁是2023必看台劇；楊謹華和曾敬驊在《不良執念清除師》扮母子被讚賞是零負評台劇。（圖／Netflix提供）

記者蔡依庭／綜合報導

2023年倒數2天就要結束，不讓韓劇專美於前，台劇在今年同樣表現不俗，《台灣犯罪故事》、《牛車來去》在年初打頭陣，都率先在1月上檔，皆有不錯迴響。《NOWnews今日新聞》整理本年度必看的台劇，包含台劇黑馬《不良執念清除師》，本屆金鐘獎給予肯定的《模仿犯》及《人選之人－造浪者》，讓小S、吳慷仁展現激情的《此時此刻》，圍繞在家庭故事、讓觀眾有高共鳴的《有生之年》，還沒追劇的讀者們，跨年若不想人擠人，不妨以「點閱」行動支持台灣出品的好劇。

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▲王柏傑在《台灣犯罪故事》飾演社會線記者。（圖／Disney+）
▲王柏傑在《台灣犯罪故事》飾演社會線記者。（圖／Disney+）
真實犯罪案件　《台灣犯罪故事》探討人性

主演：林予晞、鳳小岳、薛仕凌、王柏傑、李銘忠、宋芸樺、陳以文、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙

改編自台灣真實犯罪案件，劇情共分成《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》4部曲，內容包含了滅門血案、姦殺案、詐保案與冤獄案，雖然4件故事是獨立個體，但會被關鍵角色和一名記者的視覺緊緊串連，透過探討犯罪背後的人性與真實原因，研究信仰、誘惑、救贖和責任等議題。

▲安心亞在《牛車來去》細膩詮釋女主角「借腹生子」的內心掙扎。(圖／公視、禾豐製作提供）
▲安心亞在《牛車來去》細膩詮釋女主角「借腹生子」的內心掙扎。(圖／公視、禾豐製作提供）
借腹生子翻轉命運　安心亞代表作《牛車來去》

主演：安心亞、蔡昌憲、米克白、游安順、楊子儀

安心亞、米可白代表作就屬這部了！該劇描述1943年的台灣，安心亞為了改善家中環境，答應地主以換取一頭牛的代價借腹生子，為對方傳宗接代，藉此翻轉命運。與牛相依為命的主軸，也見證台灣經濟奇蹟的發展，全劇充滿對土地、小人物的愛與關懷，展現本土特有的人情味，以及在動盪時期，台灣社會中的人情義理故事。

▲吳慷仁在《模仿犯》飾演檢察官。（圖／Netflix）
▲吳慷仁在《模仿犯》飾演檢察官。（圖／Netflix）
賭上人生查罪犯　《模仿犯》金鐘獎大放異彩

主演：吳慷仁、柯佳嬿、林心如、庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏

改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，描述台灣90年代，擅長偵辦兇殺刑案的檢察官「郭曉其」吳慷仁，碰上了一起的連續殺人命案，面對兇手的挑釁與惡劣，為了找出兇手犯案證據，賭上人生也要查明真兇的犯案證據。《模仿犯》更在今年金鐘獎入圍17個獎項，成為金鐘獎史上入圍最多獎項的戲劇。

▲謝盈萱《人選之人》當幕僚，笑稱「選舉糟蹋人」。（圖／Netflix提供）
▲謝盈萱《人選之人》當幕僚，笑稱「選舉糟蹋人」。（圖／Netflix提供）
選舉背後的議題　《人選之人－造浪者》展現領袖魅力

主演：謝盈萱、王淨、黃健瑋、賴佩霞、戴立忍、卜學亮

台灣首部幕僚職人劇，不只描述選舉，還刻畫候選人背後的幕僚故事，將職場、女性、家庭和社會的不安和動盪一一呈現，忠實揭露了政客們背後的幕僚職人辛酸血淚，及各種選舉背後的議題。其中戲如人生人生如戲，賴佩霞現實中一度將參選明年總統大選，雖然最後退出選戰，但若想知她站上競選舞台會時如喝，可從劇中見她展現女性領袖時的魅力。

▲《不良執念清除師》從「角色個性」到「敘事方式」一路不按牌理出牌到底的「無厘頭」。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲ 曾敬驊（左）和楊謹華在《不良執念清除師》扮演母子，一路不按牌理出牌。（圖／愛奇藝國際站提供）
與怪物溝通　零負評黑馬台劇《不良執念清除師》

主演：曾敬驊、宋芸樺、彭千祐、楊謹華、范少勳、鄭人碩、查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）

該劇被評為零負評黑馬台劇，雖然上檔時沒有巨大的火度，但其實在獲PTT一面倒獲得推薦，更被盛讚「從頭到尾都好看」。故事描述各種執念背後代表的故事，曾敬驊飾演不良少年「蒲一永」、楊謹華則演他的媽媽，劇中曾敬驊遇意外後陷入昏迷， 醒來發現自己居然有「怪物」溝通的超能力， 還被「執念化成人形」的怪物們纏上， 將帶著打怪小隊最「矇」女警宋芸樺、高顏值醫學生彭千祐、 一永的媽楊謹華，開啟打怪之旅。

▲温昇豪（右）在《最佳利益2-決戰利益》追回天心。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
▲温昇豪（右）在《最佳利益2-決戰利益》追回天心。（圖／群之噰傳播有限公司提供）
菜鳥律師晉級了！《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3－最終利益》呈現律師百態

主演：天心、温昇豪、禾浩辰、陳庭妮、邱凱偉

台灣首部律政職人劇IP《最佳利益》，在首季獲得好評後，開拍續集《最佳利益2-決戰利益》和《最佳利益3－最終利益》。第2、3季講述一群菜鳥律師，進階到資深律師的生存競爭，在每次的案件中看見人性與社會現實面。更藉由律師的工作日常，呈現律師職場的百態。然而也能從每個案件中，剖析社會議題，探討人性的灰色地帶。

▲《八尺門的辯護人》李銘順（左起）、雷嘉汭和初孟軒在劇中有許多精彩對手戲。（圖／Hami Video）
▲《八尺門的辯護人》李銘順（左起）、雷嘉汭和初孟軒在劇中有許多精彩對手戲。（圖／Hami Video）
「湯英伸事件」改編　《八尺門辯護人》追兇找司法正義

主演：李銘順、初孟軒 、雷嘉汭

該劇以轟動台灣的「湯英伸事件」改編，案件涉及原住民遭到漢族欺壓、歧視和剝削等敏感問題。劇本從一樁外籍移工兇案為背景，李銘順飾演為死刑犯辯護的公設辯護人，集結法院替代役初孟軒 、印尼籍看護「Leena」雷嘉汭，對抗民意、政治、司法、財團、多元族群各方壓力，從中見識人性的複雜，在追尋兇案真相與司法正義的困難，更是善與惡的矛盾。

▲林心如（左起）、賈靜雯、林熙蕾共演影集《此時此刻》。（圖／Netflix）
▲林心如（左起）、賈靜雯、林熙蕾共演影集《此時此刻》。（圖／Netflix）
《此時此刻》大咖雲集　疫後時代探討人性距離

主演：王淨、朱軒洋、劉俊謙、郭雪芙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、楊銘威、張軒睿、宋芸樺、林哲熹、小S 徐熙娣、吳慷仁、劉品言、修杰楷、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊

《此時此刻》最大賣點莫過於超強大卡司，小S等了10年點頭演出、與吳慷仁禁忌的纏綿關係，林熙蕾相隔12年復出之作、就和林心如談女女戀。該劇講述疫情時代的10部溫馨小品，突如其來的生活改變，人們被迫產生變動、世界被迫停下腳步，人與人之間的距離拉遠了，但能透過這樣的狀態，靜下來重新審視自身，以及與家人、朋友的關係，最重要的宗旨為「愛依然在」。

▲吳慷仁（右）與楊貴媚在《有生之年》演出精彩。（圖／HamiVideo提供）
▲吳慷仁（右）與楊貴媚在《有生之年》演出精彩。（圖／HamiVideo提供）
「高氏」5口扣人心弦　《有生之年》金句連發

演員：楊貴媚、喜翔、吳慷仁、鄭元暢、張榕容、孫可芳、林哲熹、方志友、謝展榮

繼《16個夏天》和《華燈初上》後，林心如第三次與編劇杜政哲合作，《有生之年》聚焦「高氏」一家5口，男主角吳慷仁創業失敗、被女友甩，決定回家道別結束自己生命，發現家人過得很好才重新思考人生。因為劇情夠貼近生活而產生共鳴，台詞也是日常金句連發，讓人又哭又笑。

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