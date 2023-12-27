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弱勢兒少鮮少課外學習　家扶揭「常見困境限制」

▲弱勢兒少鮮少課外學習　家扶揭「常見困境限制」
▲弱勢兒少鮮少課外學習　家扶揭「常見困境限制」

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】家扶基金會公布《台灣貧窮兒少資料庫2.0-教育與課外學習調查》，發現弱勢兒少有34.1%沒有參加課外學習，進一步分析原因，有34.9%是因住家附近沒有相關資源，即便有相關資源，也有24.7%是想參加而無法參加，原因有經濟狀況無法負擔(74.5%)、沒有人可以接送學習(20.0%)、要幫忙照顧家人(13.6%)等。弱勢兒少資源本已相當受限，若再加上地處偏遠或需幫忙家庭照顧等因素，要好好學習實在不易。

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貧童靠自身勤學　資源需要扶持

家扶調查發現，68.4%孩子認為自己需要課外學習；有超過三成在數學(34.7%)、英文(33.4%)等科目常感到挫折。來自花蓮的琳琳，成績保持全班前三名，母親扛起家計，且罹癌後仍努力工作的辛苦讓她有感，不論在課業學習還是閱讀的興趣，總是透過自身努力來拿獎學金，不讓家裡多負擔。然數理科目困難日增，已需輔助資源加強，但經濟有限、交通耗時，至今卻步難及。

在沒有參加課外學習的兒少中，71.5%認為若可以參加課外學習，對於學習會有幫助，然而這樣的想法卻可能因各種條件限制而無法實現，弱勢兒少學習需求及困境，需要各界關注。

家扶多元服務　助貧困兒少圓夢

家扶基金會周大堯執行長表示，家扶孩子的內心深處充滿著對學習的想望，我們看到需求；學習能助於邁向脫貧的道路，我們願意行動，並以獎助學金、學習資源協助、才藝培育等方案推動，無論是個別培育或團隊訓練模式，致力挖掘並發展弱勢孩子的多元潛質。呼籲大眾一起支持家扶孩子學習需求，在歲末傳愛到每個需求角落，幫助弱勢孩子突破限制、翻轉生命！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60347

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