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韓國每39分鐘就有1人自殺！煤炭在2020年便被列管　仍難防治輕生

▲韓國近年自殺問題超嚴重，根據2021年的資料，韓國每39分鐘就有1人自殺身亡，每天有36.6人輕生離世，自殺率高居經濟合作與發展組織（OECD）國家之冠。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近年自殺問題超嚴重，根據2021年的資料，韓國每39分鐘就有1人自殺身亡，每天有36.6人輕生離世，自殺率高居經濟合作與發展組織（OECD）國家之冠。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國48歲演員李善均捲入染毒事件，今（27）日驚傳在車內輕生亡，享年48歲。韓國近年自殺問題超嚴重，政府為了應對高漲的自殺率，各類統計與法規管制不斷完善，包括2020年起陸續將4類常用來輕生的危險物品列管，煤炭便是首波被列入管制的物品，但成果依舊十分有限，根據2021年的資料，韓國每39分鐘就有1人自殺身亡，每天有36.6人輕生離世，自殺率高居經濟合作與發展組織（OECD）國家之冠。

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綜合韓國媒體報導，韓國疾病管理廳日前公布2021年最新自殺統計，全國每10萬人中有25.2人自殺死亡，每39分鐘就有1人自殺身亡，每天有36.6人輕生離世，自殺率位居OECD國家之冠，OECD國家的平均自殺率為每10萬人10～11人左右，韓國的自殺數字超過平均值兩倍。

自殺成為韓國10～49歲人口的第一大死因，在這年齡段自殺佔死亡人數的比例達到70％左右，若以性別來區分，韓國女性的自殺傾向更強烈，試圖尋短的女性人數約為男性的1.8倍。

至於自殺的方式，最常見的是中毒，佔了80.7％，最常見的中毒自殺是過量使用藥物，再來則是服農藥以及燒炭。而這三種中毒自殺方式中，以服農藥的死亡率最高，達到18.6％。

若按時間段來分，因尋短而到急診室就診的時間集中在晚上8點至凌晨4點之間，其中大多數事件發生在自家或住宅相關設施中。

韓國衛福部在2020年通過《預防自殺法》，將常用於自殺的危險物品列管，最初只列管了煤炭和農藥殺蟲劑，今年1月將安眠藥等處方藥物也列為用於自殺的危險物品，12月最新又將亞硝酸鈉也列入管制。亞硝酸鈉是加工肉類中常見的防腐劑，2017年韓國還未曾見過用亞硝酸鈉輕生的案例，但到了2021年時已有46人服用亞硝酸鈉輕生，引起政府重視。

而在自殺的原因中，39.4％是由於精神問題，經濟問題佔22.5％，身體健康問題佔17.6％。

韓國少子化已經導致人口驟降，再加上超高自殺率，《紐時》專欄作家多塞特（Ross Douthat）本月曾以《韓國正在消失嗎？》（Is South Korea Disappearing？）為題進行分析，示警未來韓國可能面臨「人口崩潰」的國安危機。

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