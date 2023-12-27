韓國每39分鐘就有1人自殺！煤炭在2020年便被列管　仍難防治輕生

我是廣告 請繼續往下閱讀
自殺成為韓國10～49歲人口的第一大死因，在這年齡段自殺佔死亡人數的比例達到70％左右，若以性別來區分，韓國女性的自殺傾向更強烈，試圖尋短的女性人數約為男性的1.8倍。
至於自殺的方式，最常見的是中毒，佔了80.7％，最常見的中毒自殺是過量使用藥物，再來則是服農藥以及燒炭。而這三種中毒自殺方式中，以服農藥的死亡率最高，達到18.6％。
若按時間段來分，因尋短而到急診室就診的時間集中在晚上8點至凌晨4點之間，其中大多數事件發生在自家或住宅相關設施中。
韓國衛福部在2020年通過《預防自殺法》，將常用於自殺的危險物品列管，最初只列管了煤炭和農藥殺蟲劑，今年1月將安眠藥等處方藥物也列為用於自殺的危險物品，12月最新又將亞硝酸鈉也列入管制。亞硝酸鈉是加工肉類中常見的防腐劑，2017年韓國還未曾見過用亞硝酸鈉輕生的案例，但到了2021年時已有46人服用亞硝酸鈉輕生，引起政府重視。
而在自殺的原因中，39.4％是由於精神問題，經濟問題佔22.5％，身體健康問題佔17.6％。
韓國少子化已經導致人口驟降，再加上超高自殺率，《紐時》專欄作家多塞特（Ross Douthat）本月曾以《韓國正在消失嗎？》（Is South Korea Disappearing？）為題進行分析，示警未來韓國可能面臨「人口崩潰」的國安危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995