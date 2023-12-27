桃園區中正路出現天坑 張善政：研擬引進科技設備事前檢測預防
桃園區中正路和同德二街路口出現直徑約80公分，地下深度約3公尺深的道路坑洞，桃園市長張善政今（27）日上午主持市政會議時表示，昨（26）日下午在市府經獲報後，立即於第一時間進行灌漿填補，以最短時間6小時內完成坑洞填補，並順利於今日早上6點開放通車，讓交通影響降至最低。張善政表示，未來市府持續精進各項作為，引進科技設備，保障市民生命與財產安全。
記者李春台／桃園報導
張善政說明，由於坑洞出現位置鄰近捷運工區，捷工局當下立即檢視工區狀況，確認捷運擋土設施並無漏水或進沙情形，初步研判坑洞出現原因並非捷運工程造成。為求安全起見，捷工局立即調派混泥土車到場進行灌漿，防止坑洞持續擴大，初期填補過程效果不彰，澆注之混泥土仍有流失的情況。因此，經現場協調決定改採坍度較低的混凝土進行灌注工法，終於在午夜之前順利將凹陷的坑洞填補完成，並於今日早上放上大型鋼板開放自小客車通行。
張善政提及，這次事件市府團隊跨局處應變，各相關單位通力合作，包含由捷工局緊急進行坑洞填補；養工處協調各管線單位確認管線分佈及保護；水務局巡視管線箱涵；交通局透過路側資訊可變標誌（CMS），提醒用路人提前改道；警察局於現場進行交通管制；此外，經發局也協調台電及欣桃公司確認地下電纜管線與瓦斯管線不受影響。
張善政指出，坑洞發生原因雖已初步排除捷運施工造成，但為避免類似情形再度發生，特別請捷工局、養工處等相關單位，針對附近路段持續監測，若有出現微幅塌陷或是龜裂等情形，都要提高警覺性。
張善政談到，對於老舊的道路，容易因長期使用而出現路面坑洞，除道路養護單位平時的維護管理外，也責成工程單位可研擬引進例如「透地雷達」等科技設備，事先檢測地下坑洞，達到事先預防的效果。