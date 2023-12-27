侯拋凱旋苑「包租代管」做社宅　林俊憲：現在改剝政府皮了嗎？

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林俊憲解釋包租代管機制，指的是房東將房屋簽約轉給第三方業者管理，並受政府規範，以市場價8或9折出租，弱勢者承租還有政府補貼1至4成的租金。所以關鍵其實就在「市場價」如何評定，內政部有一份「社會住宅包租代管租金水準區間表」，上面有各行政區的區間上限與下限，以下我們就來試算。
林俊憲指出，凱旋苑位於台北市士林區，每間房約5.5坪，也就是18平方公尺，屬於獨立套房。依照區間表試算，凱旋苑的每月租金評定區間大約是1萬6300元至2萬9300元。侯友宜可以用2萬元左右的租金送件申請，再以8折轉租給業者，不僅有賦稅優惠，甚至現在因為租金太高有不少空房，還可以由政府補貼弱勢族群幫他租出去解套，一來一往，侯友宜收到的租金一分不少，「這算盤也打得太響了吧？」
林俊憲說，凱旋苑的租客族群幾乎都是學生，社會住宅政策主要是面向具有一定經濟能力但仍需要協助的社會新鮮人或弱勢家庭，而非幾乎無經濟能力的學生，所以凱旋苑轉做社宅根本沒有解決問題，只是幫侯友宜解套，還可以剝政府的皮補貼自己，「真的是雙贏，侯友宜贏2次的『雙贏』！」
林俊憲說明，奉勸侯友宜不要再搞這些把戲，我早就說了，凱旋苑真正的爭議在它的地點與租客族群，老老實實的把租金回歸過去的水準，才是唯一解方。一個要選總統的人，難道連這些利益都放不下、都要跟學生爭嗎？而且到2026才要做，誰知道你會不會沒選上就裝傻？還敢喊什麼居住正義？笑死人了！
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