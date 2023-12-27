李善均陳屍車內！男性輕生比例遠高於女性 醫：硬撐且紓壓管道少
南韓影帝李善均以《寄生上流》走紅全球，10月捲入吸毒案、不倫戀讓李善均正面形象崩解，不料今（27）日卻傳出李善均自殺身亡憾事。關於「蓄意自我殺害」造成死亡的案例，根據衛福部的統計資料顯示，長年以來男性比例都高過女性，以111年的統計數字來看，男性為2419人，女性1368人，男性多了將近一倍。身心科李旻珊醫師表示，男性習慣會把壓力壓在潛意識底下，告訴自己很好，但其實身體會反應壓力過大，建議男性應該要懂得釋放壓力，每天留30分鐘給自己，想要放空、滑手機都好。
記者周淑萍/綜合報導
李旻珊醫師表示，男性的壓力其實不小，因社會大眾期待男性要勇敢、負責、承受一切、保護女性，更要事業有成、負擔家計，遇到委屈不能表現出來，因為「男兒有淚不輕彈」。身為爸爸所需要負擔的責任又更多，壓力就算再大，也習慣妻小面前硬撐，但比起女性，男性能紓解壓力的管道較少，很容易一不小心就積勞成疾，其實壓力大會反應在身體狀態上，像是類似恐慌症、胸悶、心悸、頭暈、喘不過氣，有些人會透過抽菸、喝酒來紓壓，但如果成癮可能也是壓力過大的表現。
🟡7大因壓力大反映出來的身體疾病
1、自律神經失調：不時有胸悶、氣喘、手麻、腳麻、腸胃道不適，不同身體症狀輪流出現。
2、睡眠障礙：壓力荷爾蒙失調造成入睡困難，或是睡到一半容易醒、過早起床，白天容易覺得疲倦。
3、記憶力受損：壓力荷爾蒙會影響大腦海馬迴製造新的神經元，使得人無法記憶，同時也會傷害專注度。
4、心血管疾病：壓力荷爾蒙會讓血管內壁容易附著血液黏稠物質，一但形成斑塊就會阻塞血管。
5、免疫系統混亂：長期壓力大的狀況底下，製造抗體的能力下降，也會讓免疫系統胡亂攻擊，免疫力下降，自體免疫疾病上升。
6、腎上腺疲乏：長期壓力之下讓身體無法如期製造壓力荷爾蒙，早晚容易疲勞、易怒、喜歡吃高油脂、高鹽食物。
7、肥胖：壓力大時會透過食物報復性的進食，因交感神經太過興奮，會特別想吃油炸食物，副交感神經會被抑制，消化功能下降、脂質代謝下降累積脂肪，睡眠狀態不佳會讓瘦素無法分泌，但飢餓素急速分泌。
🟡紓壓方式
醫師建議，男性想要紓壓可以每天留30分鐘給自己做喜歡的事情，放空滑手機都好。試著用腹式呼吸、冥想、曬太陽、運動等來紓緩壓力，同時可以多攝取Omega-3、花青素、鈣、鎂、維生素Ｃ、色氨酸等。
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