韓國藝人自殺頻傳！心理健康受矚　光鮮韓劇與地獄朝鮮成兩個世界

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「25、25」是韓國自殺的魔咒數字，代表著每10萬人就有超過25人自殺，以及自殺的年齡中位數落在25歲，韓國自殺年輕化，已經成為青少年最主要的死因之一。
而在韓國嚴肅的自殺問題中，藝人自殺更是其中一個引人注目又黑暗的篇章，根據韓國媒體統計，過去14年，韓國自殺藝人已有近50人之多。除了最新離世的李善均、文彬，包括雪莉、具荷拉、鐘鉉等等，都是外界耳熟能詳的明星藝人。
經濟問題雖也是韓國自殺的主要原因之一，但對於明星以及青少年來說，比起低薪高房價帶來的經濟壓力，心理健康的問題才是更嚴重的癥結點。韓國在財閥科技產業、影視娛樂產業快速發展的光鮮亮麗外表下，過度競爭、社會階級固化嚴重等問題，導致生活壓力大，經常被年輕人稱為「地獄朝鮮」，也影響了韓國人的心理健康。
《BBC》在文彬輕生時曾專文報導K-Pop明星產業對演藝人員帶來的壓力，在韓國當明星要比在歐美當明星面對更高壓的環境，競爭更為激烈。韓國對於名人有非常嚴苛的道德標凖，公眾經常會對於所謂「行為偏差」的藝人進行輿論攻擊，這種由強大的集體主義所帶來的社會壓力，對明星的身心健康都是很大的重擔。
韓國今年4月曾發生連續數起青少年在社群網路媒體上直播自殺的事件，線上論壇成為許多青少年聯繫在一起討論自殺的聚集地，如何管理社群網路也成為一個棘手的挑戰。
在韓國自殺的原因，大多數是由於精神問題，占比達到39.4％。為了應對，韓國政府在本月初宣布要全面改革精神衛生保健系統，啟動兩年一次的心理健康檢查計劃，最初優先針對20至34歲的年輕人，之後要擴大到所有年齡層。韓國政府計劃明年向8萬人提供心理諮商服務，並目標在2027年擴大到向100萬人提供心理諮商服務，以改善韓國人的心理健康。
不過，《韓國先驅報》指出韓國社會對精神疾病患者擁有根深蒂固的污名「恥辱感」，許多地方社區排斥心理健康醫療中心蓋在自己家旁邊，因為擔心在社區中受到輕視，或是在職場上面臨排擠，韓國人長期以來習慣隱藏有關心理健康方面的醫療記錄，或者乾脆不尋求幫助，這也成為改善社會心理健康的一大挑戰。
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