綠營猛攻凱旋苑 朱立倫：又來了！民進黨已經「沒步了」
國民黨總統候選人侯友宜最近被綠營猛攻凱旋苑繳稅及租金太貴等爭議，國 民黨主席朱立倫今（27）日指出，這個是「又來了」，五年多以前，侯友宜第一次參選新北市長的時候，民進黨就想要用當時的大群館，來抹黑侯友宜，完全合法的事情，一而再再而三的抹黑，甚至還要發動全國式的大抹黑，這就是表示民進黨已經「沒步了」。
記者鄭婷襄／高雄報導
朱立倫表示，事實上，這是侯友宜太太娘家的事情，也是結婚前繼承的財產，最後他太太家族決定不再做學生的宿舍，租給新光人壽，新光人壽作為管理公司，願意怎麼做就花了錢去整理、出租，現在又成為攻擊的目標。
朱立倫說，他太太家決定把剩下的還沒有出租的一半以上，就是五十幾戶，全數支持弱勢，還有中低收入的這些青年學子，這樣這樣子的補助跟支持的方式，就是社會住宅的方式，等到跟新光合約兩年多後到期了，全數變成社會住宅。
朱立倫強調，相信大家可以看到侯友宜太太娘家的決心，也希望民進黨不要再用這樣的方式，對於他的太太的娘家的事情都要追殺到底，甚至完全合法的事情，一而再再而三的抹黑，甚至還要發動全國式的大抹黑，這就是表示民進黨已經「沒步了」。