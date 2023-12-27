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支持國6通到花蓮！傅崐萁南投輔選　稱游顥是國民黨過半關鍵一席

▲傅崐萁說很多選區的差距在伯仲之間，游顥這關鍵一席一定要當選。（圖／游顥競總提供，2023.12.27）
▲傅崐萁說很多選區的差距在伯仲之間，游顥這關鍵一席一定要當選。（圖／游顥競總提供，2023.12.27）

記者顏幸如／南投報導

立委傅崐萁宣布接任「挺侯康全國後援總會」副會長兼總幹事，今旋風式走訪中南部，在南投車隊輔選時，稱游顥是國民黨能否立院過半的關鍵一席。對於韓國瑜提出打通國道6號到花蓮的政見，他批評民進黨以造價過高等各種理由搪塞，其實可以引進國際技術與資金，以收70年或90年過路費的方式克服。

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傅崐萁今（27）日中午到南投市，陪立委候選人游顥車隊掃街，對於自己旋風式的輔選，他表示這場總統大選關係到台灣的戰爭與和平，自己在關鍵時刻緊急承擔大任，用最短時間走訪各地、強力整合。國民黨起步雖有些混亂，但現在同心一致。區域立委若能穩定高席次當選，總統就能順利下架民進黨。

傅崐萁說，目前很多選區的差距在伯仲之間，自己放下所有事情全力衝刺，希望讓優質年輕世代盡快接棒、國會注入清流。游顥能否當選，關係到能不能讓國民黨在立法院過半。他表示即便「侯康配」拿到政權，若立院無法過半，一樣永無寧日，因此大家要放下小我、成就大我，游顥這關鍵一席一定要當選，未來兩地重啟交流、讓南投縣觀光客盈門。

▲傅崑萁到南投市陪立委候選人游顥車隊掃街。（圖／游顥競總提供，2023.12.27）
▲傅崑萁到南投市陪立委候選人游顥車隊掃街。（圖／游顥競總提供，2023.12.27）
對於前高雄市長韓國瑜日前在南投站台時，提出讓國道6號穿越中央山脈到花蓮，傅崐萁大力支持，。他表示中台灣和東台灣早該成為共同生活圈，未來台灣無論是環島高速鐵路、環島高鐵都應該興建。其實立法院交通委員會早就建議重啟國道6號打通東台灣計劃，但民進黨一直延宕、以造價過高等各種理由搪塞。

傅崐萁說，這條道路雖困難，但世界工程技術是可行的，未來可以參考印尼、越南、泰國、柬埔寨等例，引進先進國外資源開國際標，或者引進國際資金，透過收取70年或90年過路費的方式合作，就可以解決基礎建設不足的問題。

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